PSG : «On se fait ch… dessus par les arbitres» : l’énorme colère de Marco Verratti après la défaite du PSG à Nantes

Le milieu de terrain n’a pas caché sa colère. Après la défaite du PSG, samedi soir, à Nantes (3-1), Marco Verratti s’est exprimé et a poussé un énorme coup de gueule envers l’arbitrage. Leonardo a lui aussi pesté contre l’arbitre de la rencontre.

A sa sortie du terrain, l’international italien est apparu très remonté, tant par la prestation et le résultat de son équipe que par la qualité de l’arbitrage à la Beaujoire. Le n°6 parisien estime que son équipe a été désavantagée par les décisions de monsieur Lesage, qui n'a pas sanctionné Nicolas Pallois pour un tacle par derrière sur Kylian Mbappé, n'a pas sorti de 2e carton jaune à l’encontre de Dennis Appiah pour sa faute dans la surface toujours sur Mbappé, et qui a averti les Parisiens à tour de bras.

«Comment c’est possible qu’on prenne dix cartons jaunes (six en réalité, ndlr). L’arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On ne peut pas parler du tout avec l’arbitre. C’est le seul match… le seul arbitre qui fait des choses comme ça. Comment c’est possible de ne pas donner carton jaune (à Dennis Appiah) ? C’est jaune, c’est rouge, c’est penalty. Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chier dessus par les arbitres», a lancé Marco Verratti au coup de sifflet final.

Une sortie qui pourrait coûter cher à l’Italien. Averti durant la rencontre, il pourrait être sanctionné par la Commission de discipline, qui laisse rarement passer ce genre de propos. Leonardo pourrait lui aussi être concerné. Tout comme Verratti, le directeur sportif parisien a fustigé l’arbitrage de la rencontre, sans remettre en cause le résultat et le revers subi par le club de la capitale face aux Nantais.

«On a perdu, c’est mérité. Mais contre nous, il y a l’envie de dire ‘je siffle contre toi’. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas…», a regretté le Brésilien, qui a pris l’exemple du tacle de Nicolas Pallois sur la cheville de Kylian Mbappé qui n’a même pas été sifflé, alors que l’attaquant est resté pendant plusieurs minutes au sol. «Honnêtement la faute sur Mbappé, il n’a même pas sifflé la faute ! Appiah, il a sifflé rouge, ce n’était pas rouge. Le VAR ne fonctionne pas, puis ça recommence à fonctionner. Le deuxième jaune sur Appiah… et non», a-t-il ajouté. Une soirée à oublier à tous les points de vue pour le PSG.