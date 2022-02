Premier League : un adversaire «miaule» en plein match pour tenter de déconcentrer Kurt Zouma

L’humour anglais ? West Ham était opposé, ce samedi, à Newcastle en Premier League et, pendant une partie de la rencontre, l’attaquant des Magpies Chris Wood aurait miaulé à côté de Kurt Zouma, dans la tourmente pour avoir maltraité l’un de ses chats.

S’il avait déclaré forfait à la dernière minute, le week-end dernier, à Leicester (2-2), l’international français a fait son retour sur les terrains. Et dix jours après la publication de la fameuse vidéo, qui lui a valu notamment une lourde amende de son club (300.000 euros) et d’être l’objet de plusieurs plaintes d’associations de protection des animaux, il a eu le droit un nouvel accueil agité à l’Olympic Stadium (Londres). Le défenseur a été sifflé par ses propres supporters à chaque fois qu’il a touché le ballon et certains fans de Newcastle ont agité des chats gonflables dans les tribunes.

Mais ce n’est pas tout. Chris Wood a pris un malin plaisir à chambrer Zouma. Il aurait ainsi lancé des «miaou» à destination de l’ancien stéphanois pour tenter de le déconcentrer et de le provoquer. Un comportement dont ce serait plaint à la mi-temps le coéquipier Zouma Craig Dawson auprès de l’arbitre de la rencontre, selon des journalistes anglais.

"Craig Dawson complained to the referee during the game between West Ham and Newcastle because Chris Wood kept on saying "meeeow" to Kurt Zuma."

