Jeux paralympiques 2022 : la liste complète des Français engagés

Les Jeux paralympiques se tiennent du vendredi 4 au dimanche 13 mars à Pékin (Chine). Et ils seront au total 19 athlètes tricolores, dont 4 guides, à défendre les couleurs de la France dans la capitale chinoise.

Une grande partie des regards sera tournée vers Marie Bochet. La para-skieuse du ski club d’Albertville a décroché pas moins de quatre titres paralympiques à Sotchi en 2014 et autant à Pyeongchang il y a quatre ans (dans la catégorie debout). Elle tentera de faire au moins aussi bien en Chine, où elle pourrait disputer ses dernier Jeux, pour permettre à la France de briller comme en Corée du Sud.

En 2018, les Tricolores avaient décroché au total 20 médailles (7 en or, 8 en argent et 5 en bronze) permettant à la délégation française de terminer au 4e rang du tableau des médailles. Et Benjamin Daviet, porte-drapeau français lors de la cérémonie d’ouverture, mise beaucoup sur cette sélection française. «On a une belle délégation, certes petite mais qui est forte et qui l’a montré sur les championnats du monde», a confié à l’AFP le triple champion olympique en 2018 (fond et biathlon), en référence notamment aux dix titres récoltés par les Bleus en janvier à Lillehammer (Norvège), pour un total de vingt podiums.

Outre Marie Bochet et Benjamin Daviet, la délégation tricolore sera emmenée par Arthur Bauchet, Hyacinthe Deleplace, Manoël Bourdenx, Jordan Broisin, Lou Braz-Dagand, Oscar Burnham, Victor Pierrel, Jules Segers et les guides Maxime Jourdan et Valentin Giraud-Moine en ski alpin, Anthony Chalençon et les guides Brice Ottonello et Alexandre Pouyé en ski nordique ou encore Cécile Hernandez ainsi que Maxime Montaggioni, Mathias Menendez et Laurent Vaglica en snowboard.

Voici la sélection complète

Arthur Bauchet (Para ski alpin)

Marie Bochet (Para ski alpin)

Hyacinthe Deleplace (Para ski alpin)

Valentin Giraud-Moine (guide)

Maxime Jourdan (guide)

Manoël Bourdenx (Para ski alpin)

Jordan Broisin (Para ski alpin)

Lou Braz-Dagand (Para ski alpin)

Oscar Burnham (Para ski alpin)

Victor Pierrel (Para ski alpin)

Jules Segers (Para ski alpin)

Benjamin Daviet (Para ski nordique)

Anthony Chalençon (Para ski nordique)

Brice Ottonello (guide)

Alexandre Pouyé (guide)

Maxime Montaggioni (Para snowboard)

Mathias Menendez (Para snowboard)

Laurent Vaglica (Para snowboard)

Cécile Hernandez (Para snowboard)