JO 2022 : un skieur finlandais se retrouve avec le pénis gelé en pleine course

Drôle de mésaventure pour Remi Lindholm. Engagé, ce week-end, sur la mass start hommes en ski de fond aux JO 2022 de Pékin, le Finlandais a eu le pénis gelé pendant la course.

Comme souvent durant la compétition, les participants ont été confrontés à des conditions climatiques extrêmes, avec des températures négatives flirtant régulièrement avec les -10°C, et même par moment avec les -20°C. Le vent violent et glacial avait d’ailleurs poussé les organisateurs à raccourcir la course à 30 km au lieu des 50 km initialement prévus.

Et alors que le thermomètre affichait aux alentours de -15°C au moment du départ, Remi Lindholm a payé au prix fort ce froid polaire en ayant le pénis gelé. «Vous pouvez deviner ce qui était gelé lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée. C’était l’une des pires compétitions auxquelles j’ai participé», a-t-il déclaré à un média finlandais. «C’était une douleur assez insupportable», a ajouté Lindholm.

Après avoir terminé la course à la 28e place, à plus de quatre minutes du Russe Alexander Bolshunov, sacré champion olympique, il a dû utiliser une bouilloire pour se réchauffer et remédier au douloureux problème. «Lorsque les parties du corps ont commencé à s'échauffer après l'arrivée, la douleur était insupportable», a-t-il décrit.

Ce n’est pas la première fois que Remi Lindholm est confronté à ce genre de problème en raison notamment des combinaisons qui n’offrent que peu de protection au froid. Il avait déjà eu le pénis gelé lors d’une course disputée l’année dernière à Ruka chez lui en Finlande.