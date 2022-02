6 nations : l'Ecosse, bête noire du XV de France ?

L’Ecosse et le XV de France vont s’affronter, samedi dans le Tournoi des 6 nations, pour la 100e fois de l’histoire. Et le XV du Chardon a souvent posé des difficultés aux Bleus.

Edimbourg sera le temple de ce 100e affrontement entre les deux nations. Si le bilan reste en faveur des Tricolores avec 56 victoires pour 39 défaites et 4 nuls, les Ecossais ont su tirer leur épingle du jeu à plusieurs reprises, notamment ces dernières années.

Car si la France a connu la victoire entre 2007 et 2015, l’Ecosse s’est bien rattrapée avec notamment trois succès lors des quatre dernières confrontations, et plus particulièrement les deux dernières dans le Tournoi des 6 nations (2020 et 2021).

«L'Ecosse est l'équipe contre laquelle on a le moins de résultats, a indiqué William Servat, l'entraîneur des Bleus en charge des avants. Mais les joueurs ont faim, l'équipe a envie de se confronter à l'Ecosse qui nous tient en échec depuis le début de notre mandat sur le Tournoi.»

Depuis l'arrivée de Fabien Galthié fin 2019, la France n'a ainsi battu qu'une seule fois le XV du Chardon (22-15) : c'était le 22 novembre 2020, lors de la Coupe d'automne des nations.