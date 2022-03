PSG : Lionel Messi a décidé de rester à Paris

L’aventure entre Lionel Messi et le PSG va se prolonger. Arrivé l’été dernier à Paris, le septuple Ballon d’or a connu une adaptation difficile dans la capitale. Mais il semble avoir trouvé ses marques et aurait décidé d’honorer la 2e année de son contrat, qui court jusqu’en 2023, selon Mundo Deportivo.

Sa signature au PSG avait fort logiquement suscité de nombreuses attentes. Mais après plus de vingt ans passés à Barcelone, il a vécu des premiers mois compliqués tant en dehors que sur le terrain. Ses performances lui ont d’ailleurs valu d’être critiqué à plusieurs reprises. Des critiques qu’il n’a pas toujours très bien perçues et qui ont fait naître des doutes sur son avenir à Paris. Un retour à Barcelone ou un départ aux Etats-Unis a même été évoqué.

Il faut dire qu’il n’a pas non plus été aidé dans son adaptation entre les allers-retours en Argentine pour jouer avec la sélection, un problème au genou ou encore son infection au Covid-19 après la trêve. Mais s'il est moins décisif dans le dernier geste que par le passé, le n°30 parisien semble monter en puissance ces dernières semaines et a trouvé sa place dans le vestiaire aux côtés de ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes mais aussi des amis Neymar et Marco Verratti.

Sur le terrain, sa relation et son entente avec Kylian Mbappé sont de plus en plus perceptibles et porteurs d’espoirs en vue du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrd (30 mars). Pour ces raisons, il se voit encore évoluer la saison prochaine à Paris, où il est désormais pleinement épanoui et intégré, comme sa famille. En revanche, en ce qui concerne la 3e année en option, il ne s’est pas encore décidé.

En attendant, il reste concentré sur la fin de la saison avec notamment la volonté de conquérir la 4e Ligue des champions de sa carrière, dont la finale aura lieu le 28 mai prochain au Stade de France.