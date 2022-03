Guerre en Ukraine : Le message fort lancé par Michel Platini à Vladimir Poutine

Michel Platini connait Vladimir Poutine pour avoir «souvent discuté de football» avec lui. Et dans un communiqué, relayé par l’agence de presse AP, l’ancien président de l’UEFA a demandé au président russe d’arrêter «immédiatement» la guerre menée, depuis bientôt une semaine, en Ukraine.

Alors que sa voix a longtemps pesé dans le monde du football, Michel Platini a directement interpelé Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit, qui a déjà fait plusieurs centaines de victimes parmi les civils, et trouver une issue diplomatique. «Je demande au président russe, Vladimir Poutine, avec lequel j’ai souvent discuté de football et de sport, d’arrêter immédiatement le bombardement de l’Ukraine, de mettre fin à cette agression afin d’initier sans délai un vrai dialogue diplomatique en faveur de la paix», a demandé l’ancien meneur de jeu tricolore.

En préambule de son texte, il a également exprimé toute son affection à l’Ukraine, qui avait co-organisé l’Euro 2012 avec la Pologne alors qu’il était président de l’UEFA, et à son peuple. «Je veux dire à mes amis ukrainiens, à toutes ces formidables femmes et ces formidables hommes que j'ai rencontrés durant ma carrière de footballeur et de dirigeant, combien je suis à leur côté dans mon cœur et mes pensées dans ces heures de souffrances et d’horreur. J’admire leur courage et leur unité. Ils sont un exemple pour le reste du monde, pour chacun d’entre nous, d’un combat universel pour la liberté», a-t-il écrit.

Ex-UEFA President Michel Platini issues a direct plea to Vladimir Putin for Russia to stop the bombing of Ukraine.





Et Michel Platini a conclu son texte avec des mots très forts : «Aucune guerre n’est juste. La vie humaine est inestimable.»