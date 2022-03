F1 : Max Verstappen prolonge avec Red Bull jusqu’en 2028 et va devenir le pilote le mieux payé

Max Verstappen et Red Bull, c’est une affaire qui roule. Le pilote néerlandais, champion du monde en titre, a prolongé de cinq saisons, ce jeudi, son contrat avec l’écurie autrichienne, soit jusqu’en 2028.

A l’aube de la nouvelle saison, qui démarrera le 20 mars prochain à Bahreïn, Max Verstappen a juré fidélité à l’équipe qui lui a permis de conquérir la couronne mondiale l’année dernière. Avec la volonté d’en décrocher d’autres au cours des saisons à venir. «J’aime cette équipe et l’année dernière a été tout simplement incroyable, notre objectif depuis que nous nous sommes réunis en 2016 était de remporter le championnat et nous l’avons fait, donc maintenant il s’agit de garder le numéro un sur la voiture à long terme», a confié Verstappen dans un communiqué.

Un objectif évidemment partagé par le patron de l’écurie qui s’est réjoui de cette prolongation. «Notre objectif immédiat est de conserver le titre de champion du monde de Max, mais cet accord montre également qu’il fait partie de la planification à long terme de l’équipe», a déclaré Christian Horner.

Avec ce nouveau contrat, Max Verstappen va devenir le pilote de F1 le mieux rémunéré avec «un salaire estimé à 50 millions d’euros par saison», selon les informations du quotidien néerlandais De Telegraaf, publiées mercredi. Il succèdera à son rival et septuple champion du monde Lewis Hamilton, sous contrat avec Mercedes jusqu’à fin 2023 et dont le salaire fixe est d’un peu moins de 50 millions d’euros.

Né d'un père ancien pilote de F1, Jos Verstappen, et d’une mère ancienne pilote de karting, la Belge Sophie Kumpen, Max Verstappen a fait ses débuts en F1 en 2015 à 17 ans au volant d’une Toro Rosso, petite sœur de Red Bull. Il a été promu chez Red Bull courant 2016, avant de remporter quelques semaines plus tard son premier Grand Prix en Espagne pour devenir le plus jeune vainqueur de l’histoire à 18 ans, 7 mois et 15 jours, entre autres records de précocité qui l'ont conduit jusqu'au titre mondial.