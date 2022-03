Guerre en Ukraine : un pilote russe refuse de participer aux 24 Heures du Mans sous bannière neutre

Le pilote russe Roman Rusinov a annoncé qu’il refusait de concourir aux 24 Heures du Mans sous bannière neutre.

Dans un post Instagram, le pilote de la formation G-Drive Racing confie qu’il n’acceptait pas les «conditions inacceptables» de la Fédération internationale automobile et annonce son refus de signer le document qui demande que les concurrents/pilotes signent un engagement spécifique sur le respect des principes de paix et de neutralité politique de la FIA.

«Aujourd’hui, moi, le pilote de l’équipe russe G-Drive Racing, j’ai refusé d’accepter les conditions discriminatoires de la FIA, peut-on lire sur son compte. L’objectif de chaque athlète est d’entendre l’hymne de son pays sur le podium. En dix ans d’expérience internationale, notre équipe l’a fait de nombreuses fois. Nous avons hissé le drapeau russe, nous avons entendu et chanté l’hymne national russe. Pour le bien de mes fans, de mes coéquipiers et de mon honneur sportif, je n’apposerai pas ma signature sur ce document. Mieux vaut ne pas piloter du tout. L’équipe G-Drive Racing a toujours été internationale : les pilotes, les mécaniciens et les ingénieurs viennent du monde entier. Et si nous devions demander à chacun de renoncer à son drapeau, à son expérience et à son nom, il n’y aurait jamais eu une telle fraternité et de telles victoires.»

Agé de 40 ans, Roman Rusinov et son équipe G-Drive (le nom commercial de Gazprom) renoncent ainsi au championnat du monde WEC, qui intègre les 24 Heures du Mans.

«G-Drive Racing a activement préparé sa saison anniversaire, qui promet d'être la plus riche en événements de l'histoire de l'équipe, a confié l’écurie. L'équipe de pilotes a été renforcée par le pilote russe de Formule 1 le plus titré, Daniil Kvyat. Pour la saison en cours, G-Drive Racing se concentrera davantage sur les événements de sport automobile en Russie. D'autres projets pour l'équipe seront annoncés à une date ultérieure.»