Guerre en Ukraine : Conor McGregor vraiment prêt à racheter Chelsea ?

Conor McGregor, star de l’UFC, aurait envie de racheter le club anglais de Chelsea, mis en vente par le Russe Roman Abramovich à la suite de la Guerre en Ukraine.

Il y a quelques jours, le combattant MMA, qui devrait faire son retour dans les octogones de la prestigieuse organisation américaine en août prochain après une grosse blessure, a laissé entendre qu’il voudrait devenir le propriétaire des Blues. «Je veux explorer ça @ChelseaFC», avait-il alors tweeté avec une capture d’écran d’un échange de messages dont le dernier était de lui «Chelsea à vendre, 3 milliards de livres. Achetons-le».

De quoi donc envisager une prochaine proposition d’achat de la part de «The Notorious» ? Compliqué quand on sait que l’Irlandais, grand amateur de football, n’a pas vraiment les revenus pour. En septembre dernier, il était certes placé en tête, par Forbes, des sportifs les mieux payés de la planète, mais avec des revenus estimés à «seulement» 180 millions de dollars (162 millions d'euros) sur l’année 2020.

S’il veut acheter Chelsea, Conor McGregor devra donc s’allier avec d’autres fortunés pour atteindre les 3,6 milliards d’euros réclamés par Roman Abramovich. L’oligarque russe, qui avait acheté le club en 2003 pour 190 millions de dollars, avait décidé de vendre en raison de pressions extérieures concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la menace de sanctions du gouvernement britannique.

Plusieurs milliardaires intéressés

Agé de 55 ans, Abramovich, qui a remporté tous les titres possibles avec le club londonien (Premier League, Cup, League Cup, Ligue des champions, Ligue Europa, Coupe du monde des clubs ou encore les différentes SuperCoupes d’Europe), a déjà refusé deux offres à plus de deux milliards d’euros.

Il paraît donc difficile pour Conor McGregor, grand amateur de football et qui avait déjà indiqué ses envies d’être propriétaire de Manchester United et du Celtic Glasgow, de devenir le nouveau patron des Blues. Mais avec lui… tout est possible.

Pour l’heure, une seule offre a été déposée : celle d’un consortium conduit par l'homme d'affaires américain Todd Boehly (copropriétaire du club de base-ball des Dodgers de Los Angeles en MLB) et le milliardaire suisse Hansjorg Wyss (fondateur de l'entreprise de fabrication de matériel médical Synthes).

Un autre milliardaire américain, Josh Harris, envisagerait de faire une offre. Tout comme le milliardaire turc Muhsin Bayrak qui a exprimé son intérêt pour le club.

