Tennis : Osaka insultée par un supportrice termine son match en larmes

Naomi Osaka a fondu en larmes, dimanche, à l’issue de son élimination deuxième tour du Masters d'Indian Wells. La faute notamment aux insultes d’une spectatrice dans le public.

Nouvel épisode compliqué pour la Japonaise. Absente des courts de tennis depuis deux mois, l’ancienne n°1 mondiale a effectué son retour cette semaine aux Etats-Unis. Après un premier succès, elle a été balayée (6-0, 6-4) par la Russe Veronika Kudermetova. Une défaite qui l’a surtout vu être insultée.

«Naomi tu es nulle !», a ainsi crié une femme présente dans les tribunes dans le premier set. Naomi Osaka a alors demandé à s’entretenir avec l’arbitre. Au moment du changement de côté, elle n'a pu masquer sa détresse. La joueuse, qui a connu des problèmes d’anxiété dernièrement, a conservé les yeux embués tout le reste du match.

Here's what disturbed Naomi Osaka. Naomi was in tears #IndianWells pic.twitter.com/LW16f9pZv4 — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

Naomi Osaka asking chair umpire if she can borrow umpires mic to talk to the woman in the crowd. And her convo with supervisor. Naomi was crying #IndianWells pic.twitter.com/lehS7qi8EZ — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

«Pour être honnête, j'ai l'impression d'avoir déjà été chahutée auparavant, ça ne m'avait pas vraiment dérangée, a-t-elle expliqué. Mais, j'ai regardé une vidéo de Venus et Serena (Williams) se faisant chahuter ici. Si vous ne l'avez jamais regardée, vous devriez la regarder.»

UN AVENIR EN POINTILLÉS

En 2001, lors de la finale remportée par Serena contre Kim Clijsters, sa sœur Venus et leur père Richard avaient été insultés lorsqu'ils ont pris place dans les tribunes et durant le match. Pendant 14 ans les deux championnes ont refusé de revenir jouer dans ce tournoi. «Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu à l'esprit et c'est resté... J'essaie de ne pas pleurer. Je dois juste dire merci et félicitations», a-t-elle conclu.

Naomi Osaka stayed back and waited for Veronika to finish her interview to address the crowd #IndianWells https://t.co/YMyEL2ITbH pic.twitter.com/f0laMSw5nk — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

En tout début d'année, pour son retour à la compétition en Australie après une année 2021 terriblement difficile sur le plan psychologique, Naomi Osaka (24 ans), en proie à des problèmes d'anxiété mentale (qui touchent de nombreux sportifs), disait «vouloir juste ressentir du plaisir» sur le court. Désormais 78e mondiale, son avenir est en pointillés.