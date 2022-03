Record : Cristiano Ronaldo nouveau meilleur buteur de l’histoire

Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire du football, après son triplé samedi lors de Manchester United-Tottenham, selon les chiffres de la FIFA.

Absent du groupe lors de la déroute contre Manchester City (4-1) la semaine précédente, en raison d'un pépin à une hanche, CR7 a signé un retour tonitruant, dépassant Josef Bican, actif entre les années 1930 et 1950. Le voici désormais à 807 buts en carrière (contre 805 à Bican).

Si le chiffre de l’attaquant tchèque reste discuté (certains affirment qu'il en a inscrit plus de 1.400), tout comme les fameuses 1.283 réalisations revendiquées par Pelé, le bilan du Portugais est, lui, incontestable, avec 692 buts en clubs et 115 avec la sélection nationale, qui font de lui également le meilleur buteur en matchs internationaux.

49 - Cristiano Ronaldo (37 ans et 35 jours) a inscrit le 49e triplé de sa carrière en club et est devenu le 2e joueur le plus âgé à marquer 3 buts lors d'un match de Premier League, derrière Teddy Sheringham en août 2003 (à 37 ans et 146 jours). Assourdissant. #MUNTOT pic.twitter.com/cp7WyvEG0D — OptaJean (@OptaJean) March 12, 2022

A 37 ans, et alors qu’il était critiqué ces derniers temps, Cristiano Ronaldo montre qu’il est encore au top niveau. Et en attestent d’ailleurs deux de ses buts : une frappe lointaine en force et un autre de la tête pour montrer que sa détente était toujours aussi incroyable.

Avec ce 49e coup du chapeau en carrière, le Portugais devient d’ailleurs le deuxième joueur le plus âgé à inscrire trois buts dans un même match après Teddy Sheringham en 2003 (37 ans et 35 jours pour Ronaldo, 37 ans et 146 jours pour Sheringham). C'est également son deuxième triplé en Premier League, plus de 14 ans après le premier, en janvier 2008. Et il ne compte pas s’arrêter là.