PSG : Diego Simeone pisté pour remplacer Mauricio Pochettino ?

Le nouveau fiasco en Ligue des champions a provoqué un tremblement de terre au PSG. Et il a fragilisé encore un peu plus la position de Mauricio Pochettino, qui était déjà fortement contesté en interne. Pour remplacer l’entraîneur argentin, la direction parisienne songerait à Diego Simeone.

Les jours de Mauricio Pochettino à la tête du PSG sont plus que jamais comptés. Déjà annoncé sur le départ en fin de saison, il ne devrait pas résister à la déroute subie sur la scène européenne face au Real Madrid. Pour lui succéder, le club de la capitale a érigé Zinedine Zidane en priorité. Des contacts ont été établis avec l’ancien meneur de jeu, libre depuis son départ en fin de saison dernière du Real Madrid.

«Zizou» entretient de bonnes relations avec les dirigeants qataris et aurait ouvert la porte à une possible arrivée sur le banc parisien. Mais il réserve encore sa réponse, car il a toujours l’équipe de France dans un coin de sa tête, poussant Paris à étudier d’autres pistes. Et l’une d’elles mène à Diego Simeone.

L’Argentin a été courtisé par le passé par Paris et le président Nasser al-Khelaïfi, qui avait déjà tenté de l’attirer dans la capitale. Mais il était resté fidèle à l’Atlético Madrid malgré l'insistance du club parisien. La donne pourrait être différente cette année. L’avenir de l’ancien milieu de terrain est pour le moins incertain sur le banc de la formation espagnole.

S’il est sous contrat jusqu’en 2024, son futur dépendra en grande partie du parcours de l’Atlético, qui affronte Manchester United, ce mardi, en 8e de finale retour (1-1 à l’aller), en Ligue des champions et de la qualification des coéquipiers d’Antoine Griezmann, qui occupent la 4e place en Liga, pour la prochaine édition. Son aventure pourrait prendre fin plus tôt que prévu si la fin de saison tournait mal. Et le PSG pourrait en profiter pour tenter de l'enrôler.

En dix ans passés à la tête de l’Atlético Madrid, Diego Simeone a remporté deux titres de champion d’Espagne (2014, 2021), deux Ligues Europa (2012, 2018), deux Supercoupes d’Europe (2012, 218), une Coupe d’Espagne (2013) et une Supercoupe d’Espagne (2014).