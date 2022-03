PSG : des insultes taguées au siège du club, au Parc des Princes et au Camp des Loges (photos)

La colère n’est pas retombée dans les rangs des supporters du PSG. Cinq jours après le fiasco de l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, des insultes ont été taguées, dans la nuit de dimanche à lundi, au siège du club de la capitale, au Parc des Princes et au Camp des loges.

Les fans parisiens avaient déjà exprimé leur mécontentement, dimanche, lors de la venue de Bordeaux en championnat (3-0). Dans une ambiance particulièrement austère, ils avaient conspué Marquinhos et ses coéquipiers tout au long de la rencontre.

Ils ont même réservé un traitement particulier à Neymar et Lionel Messi, en sifflant les deux compères à chacune de leur prise de balle. Des banderoles à l’encontre de la direction ont également été déployés.

Et la large victoire face aux Girondins est loin d’avoir apaisé les tensions. Les supporters parisiens ont manifesté leur agacement à travers des tags au siège du club (Boulogne-Billancourt), au Parc des Princes et au Camp des Loges (Saint-Germain-en-Laye) avec des insultes et des messages contre la direction parisienne, ainsi que les joueurs inscrits sur ces trois lieux symboliques du PSG.

Des insultes racistes envers le Qatar aurait été tagués sur le Camp des Loges, l’Émir serait très agacé et songerait à mettre en vente le club (MARCA) pic.twitter.com/da02g7Kgpm — Actu Foot (@ActuFoor) March 14, 2022

«Leo/Nasser loin de nos terres», «Paris c’est nous», «QSI, 10 années de médiocrité», «On veut des guerriers, pas des sal….», «Vous nous faites honte», «Ça va péter» font partie des messages hostiles découverts. Et d’autres actions du même genre des ultras parisiens, qui ont réclamé la démission du président Nasser al-Khelaïfi et du changement à tous les étages du club, sont à prévoir dans les prochaines semaines, a indiqué L’Equipe.