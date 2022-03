PSG : un ancien attaquant du club parisien amputé d’une jambe

Une douloureuse nouvelle. Ancien attaquant du PSG, mais aussi de Bastia, Metz ou encore Lens, dans les années 1990 et 2000, Bruno Rodriguez a récemment été amputé de la jambe droite en raison de douleurs persistantes à la cheville.

La souffrance était devenue trop forte. Au quotidien, Bruno Rodriguez était en proie à des douleurs insupportables. Et après avoir subi de multiples opérations ces cinq dernières années, il a dû se résoudre à l’amputation. L’intervention est intervenue, mardi dernier, dans une clinique de Nancy. Cette amputation est directement liée à sa carrière de footballeur durant laquelle il a eu recours à de nombreuses infiltrations pour atténuer des douleurs liées à des entorses à sa cheville droite.

Dans cette épreuve particulièrement difficile, l’ancien avant-centre, aujourd’hui de 49 ans, a reçu des messages de soutien. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le PSG a apporté à Bruno Rodiguez et sa famille «tout sa force» et espère pouvoir les accueillir «dès que possible au Parc des Princes.» De son côté, l’UNFP lui a transmis «force et courage».

Le Club vous apporte toute sa force et espère pouvoir vous accueillir dès que possible au Parc des Princes pic.twitter.com/nxpND7CHqf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 12, 2022

Formé à Monaco, Bruno Rodriguez a entamé sa carrière en Ligue en 1993. Passé par de nombreux clubs dans l’Hexagone et après de courts passages en Angleterre (Bradford) ainsi qu’en Espagne (Rayo Vallecano), il a raccroché les crampons en 2005 du côté de Clermont (Ligue 2). Au total, il a inscrit 69 buts en 234 matchs joués dans l’élite du football français.