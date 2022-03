Ligue des champions : Pas de miracle pour Lille, éliminé par Chelsea (1-2)

Il n’y a pas eu d’exploit pour les Lillois. Déjà battu à l’aller (2-0), le Losc s’est une nouvelle fois incliné, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea (1-2). Il n’y a plus de clubs français engagés dans la compétition.

Dans un stade Pierre-Mauroy des grands soirs, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont cru à un retournement de situation, trois semaines après le revers à Stamford Bridge. Très bien entrés dans la partie, ils ont fait douter le champion d’Europe en titre ett ils l’ont même fait plier à moins de dix minutes de la pause.

Après une main de Jorginho dans sa surface, l’arbitre a désigné le point de penalty. Et Burak Yilmaz n’a pas tremblé au moment de le transformer pour permettre au champion de France de faire la moitié de son retard et de faire chavirer ses supporters. Mais l’espoir n’aura duré qu’une dizaine de minutes.

Le temps pour Jorginho de se racheter et de se servir Christian Pulisic qui a égalisé dans le temps additionnel de la première période (45+3e). Un but intervenu au plus mauvais des moments et qui a changé la physionomie de la rencontre. «Si on rentre à la mi-temps avec l'avantage au score, c'est un tout autre match», a d’ailleurs convenu Amadou Onana à la fin du match.

Car tout était à refaire pour les Dogues. Et si au retour des vestiaires ils ont continué à attaquer et Xeka a trouvé de la tête le poteau d’Edouard Mendy sur un centre de Yilmaz, c’est Cesar Azpilicueta a enterré définitivement les derniers espoirs lillois d’atteindre les quarts de finale avec un but chanceux du genou après un service de Mason Mount (71e).

A l’arrivée, la logique a été respectée avec une équipe de Chelsea clairement supérieure, mais le Losc a quitté la scène européenne la tête haute. «On n’est pas passé loin (…) Personne ne nous attendait à ce stade-là», a confié Onana. Et pour espérer y retourner dès la saison prochaine, Lille va devoir combler ses sept points de retard sur le podium lors des dix dernières journées de Ligue 1. Et ça commence dès samedi à Nantes.