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Coupe du monde 2026 : pourquoi une chanson des Daft Punk est-elle diffusée après chaque but de l’équipe de France ?

L'équipe de France célèbre ses buts sur une chanson des Daft Punk. L'équipe de France célèbre ses buts sur une chanson des Daft Punk. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Une chanson des Daft Punk est diffusée dans les stades après chaque but inscrit par l’équipe de France à la Coupe du monde 2026.

Chaque nation à sa propre chanson. Depuis le début de la Coupe du monde 2026, lorsqu’une équipe inscrit un but, une musique résonne dans le stade. Et pour l’équipe de France, il s’agit du morceau «One more time» («encore une fois» en français, ndlr) des Daft Punk. Le célèbre tube du duo électro français a été entendu à trois reprises au MetLife Stadium de New York lors de la victoire des Bleus contre le Sénégal après le doublé de Kylian Mbappé et le but Bradley Barcola (3-1).

Cette musique a été choisie par la Fédération française de football, qui avait opté pour Song 2 de Blur lors de la précédente édition. Peut-être pour inciter Kylian Mbappé et ses coéquipiers d’atteindre «encore une fois» la finale, après celle remportée en Russie en 2018 et l’autre perdue au Qatar il y a quatre ans, et de décrocher une 3e étoile mondiale.

Rafael van der Vaart est consultant pour la télévision néerlandaise.
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Mais avant d’y penser, les Bleus tenteront de faire résonner à nouveau «One more time», lundi soir (23h), lors de son 2e match contre l’Irak à Philadelphie.

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