Vidéo : la violente chute de Marc Marquez évacué par hélicoptère

Marc Marquez n’a pu participer au Grand Prix Moto GP d’Indonésie. Le pilote espagnol a été victime d’une très violente chute à quelques heures de la course et a dû être évacué par hélicoptère pour effectuer des examens.

Marc Marquez a connu un week-end très compliqué sur le tracé de Mandalika. Après une première chute vendredi lors des essais, puis deux autres le lendemain lors des qualifications, le sextuple champion du monde s’est à nouveau retrouvé à terre dans le virage 7 après avoir perdu le contrôle de l'arrière de sa moto dans un «highside» à la fin du «warm-up».

Incroyable highside de Marc Marquez !





L'Espagnol perd le contrôle de sa moto et monte à près d'un mètre du sol





Il part actuellement à l'hôpital pour un check-up #IndonesianGP

S’il s’est relevé par ses propres moyens, il était très étourdi après cette terrible chute à près 180 km/h et a été évacué par hélicoptère pour des examens complémentaires, conformément au protocole. Malgré la violence de la chute, il n’a rien eu de cassé, mais il a été victime d’une «importante commotion». Et il a logiquement été déclaré inapte après examens à l'hôpital local, par le personnel et les médecins du circuit, pour participer à la course.

«Ce n’aurait pas été une idée très sûre de le faire courir», a confié le directeur sportif de Honda Alberto Puig. Et sans l’Espagnol, qui s’était qualifié à la 14e place, le Portugais Miguel Oliveira s’est imposé sur une piste détrempée et au terme d’un Grand Prix retardé d’une heure à cause des fortes pluies devant les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco.