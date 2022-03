PSG : Un club anglais prêt à tout pour recruter Neymar ?

L’avenir de Neymar s’inscrit en pointillé au PSG. Critiqué et sifflé par les supporters parisiens, après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, le Brésilien ne sera pas retenu par le club de la capitale en cas d’offre intéressante. Et elle pourrait venir d’Angleterre, où Newcastle serait prêt à tout pour le recruter.

Bientôt cinq ans après son arrivée à Paris, pour la somme record de 222 millions d’euros, Neymar traverse une nouvelle période difficile. A l’image du PSG, qui enchaîne les piètres prestations et les mauvais résultats. Un point de non-retour semble même avoir été atteint avec une partie des fans parisiens, qui l’ont pris en grippe lors de la rencontre de championnat contre Bordeaux au Parc des Princes.

Un épisode particulièrement mal vécu par l’ancien barcelonais, très affecté par ce traitement qu’il considère comme injuste. Cette situation aurait poussé Neymar, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2025, à reconsidérer son avenir et à envisager un départ en fin de saison. De son côté, le PSG ne serait pas opposé à un transfert de son n°10 en raison de ses blessures à répétition et de ses performances plus que décevantes. A condition de recevoir une offre satisfaisante.

Mais seulement quelques clubs sont susceptibles de répondre aux exigences parisiennes et d’assumer l’important salaire du Brésilien. Parmi eux, Newcastle qui a été racheté il y a quelques mois par un fonds saoudien. Et le club anglais, qui dispose de moyens colossaux, souhaite faire de Neymar la star de son projet et serait prêt à tous les sacrifices pour s'attacher ses services, selon The Sun et le média espagnol Fichajes.

Mais plusieurs obstacles pourraient empêcher sa venue de l’autre côté de la Manche. A commencer par l’absence des Magpies, qui occupent seulement la 14e place en Premier League, en Ligue des champions la saison prochaine.