Rafael Nadal : L'Espagnol à l’arrêt pendant plusieurs semaines et incertain pour Roland-Garros ?

Gros coup d’arrêt pour Rafael Nadal. Victime de difficultés respiratoires, dimanche, lors de sa finale perdue à Indian Wells, l’Espagnol souffre d'une côte fissurée et va devoir observer une période de repos de plusieurs semaines, rendant sa participation à Roland-Garros incertaine.

A son retour des Etats-Unis, le dernier vainqueur de l’Open d’Australie s’est rendu à Barcelone pour effectuer des examens. Et ils ont révélé une «fracture de stress du troisième arc costal gauche», a indiqué le Dr Angel Ruiz Cotorro. En conséquence, Rafael Nadal va être contraint de rester éloigné des courts au moins un mois. Le délai estimé pour son retour à la compétition est «de 4 à 6 semaines», a ajouté le médecin.

A son grand désespoir, le Majorquin va donc manquer le début de la saison sur terre battue et il est d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo ainsi que le tournoi de Barcelone. Sa présence à Roland-Garros, où il viserait un 14e sacre et un 22e titre du Grand Chelem, n’est pas garantie, même s’il va tout faire pour fouler l’ocre des Internationaux de France. Sa préparation sera en tout cas fortement tronquée.

«Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je ne m’y attendais pas. Je suis dévasté et triste après un si bon début de saison. J’entrais dans une période très importante de l’année avec de très bons sentiments et de bons résultats. J’ai toujours eu cet esprit de lutte et de dépassement et ce que je vais faire, c’est être patient et travailler dur après ma guérison», a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022

Si sa convalescence se passe bien, il devrait faire son retour à Rome ou la semaine suivante à Madrid. Et par le passé, il a déjà prouvé qu’il pouvait revenir fort. Comme en ce début d’année lorsqu’il a remporté trois titres d’affilée, dont l’Open d’Australie, après avoir manqué quatre mois de compétition en fin de saison dernière à cause d’une blessure au pied.