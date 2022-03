«Il a plus de chances d’être Ballon d’Or avec le PSG» : Noël Le Graët milite pour que Kylian Mbappé reste en France

L’avenir de Kylian Mbappé ne laisse personne indifférent. Pas même Noël Le Graët. Et le président de la Fédération française de football espère que l’attaquant, en fin de contrat en juin prochain, restera au PSG.

Le futur du champion du monde tricolore est toujours aussi incertain. A trois mois du terme de son bail avec Paris, il n’a toujours pas communiqué ses intentions et laisse planer le doute. Sa volonté serait néanmoins de rejoindre le Real Madrid, où il avait déjà voulu s’engager l’été dernier. En Espagne, sa signature ne fait d'ailleurs plus aucun doute et elle devrait intervenir dans les prochaines semaines.

De son côté, malgré la nouvelle désillusion sur la scène européenne et l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, le PSG espère toujours le convaincre de prolonger dans la capitale. En attendant que le natif de Bondy se prononce, Noël Le Graët l’a invité à poursuivre l’aventure en France plutôt que de partir en Espagne. «J’ai envie que Kylian reste à Paris. Pour le foot français, c’est mieux d’avoir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, dans son championnat», a confié le président de la FFF à Ouest-France.

Il estime également qu’il a tout intérêt à rester à Paris s’il veut remporter le Ballon d’or. «Il a plus de chances d’être Ballon d’Or avec le PSG qu’en partant. Quand on change de club, il faut toujours se réhabituer à un environnement. Paris est sur une mauvaise série, mais reste un grand club», a assuré Le Graët. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera attentif à ces arguments au moment de prendre sa décision.