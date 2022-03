Ligue 1 : Messi, Neymar, Mbappé… Quel est le joueur le mieux payé ?

Sans surprise. Le PSG truste les 14 premières places du classement des joueurs les mieux payés de Ligue 1, révélé ce mardi par L’Equipe, avec Neymar en tête devant Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Les années se suivent et ne changent pas pour le Brésilien. Le n°10 parisien reste le joueur le mieux rémunéré de l’Hexagone avec un salaire mensuel brut de 4 millions d’euros. Il devance Lionel Messi. Arrivé libre cet été en provenance du FC Barcelone, l’Argentin perçoit 3.375.000 euros bruts par mois. Le podium est complété par leur partenaire Kylian Mbappé avec ses 2,22 millions d’euros bruts mensuels.

La suite du classement est toujours dominée par des joueurs du club de la capitale avec Marquinhos et Marco Verratti, avec un salaire mensuel brut de 1,2 million d’euros. Recruté l’été dernier, Achraf Hakimi suit derrière (1.083.000 euros), devançant Keylor Navas (1 million d’euros) et Angel Di Maria (950.000 euros).

Le premier joueur de ce classement qui n’évolue pas au PSG est Wissam Ben Yedder. L’attaquant de l’AS Monaco pointe au 15e rang avec un salaire de 650.000 euros bruts par mois. Le suivant est son coéquipier espagnol Cesc Frabregas (18e avec 600.000 euros bruts par mois). Cédric Bakambu et Arkadiusz Milik sont les premiers Marseillais, à égalité (24e), avec un salaire de 400.000 euros.

Du côté des entraîneurs, il y a Mauricio Pochettino et les autres. L’entraîneur argentin du PSG domine très largement la concurrence avec un salaire mensuel brut de 1,1 million d’euros. Il devance de loin son compatriote et coach de l’OM Jorge Sampaoli (300.000 euros) et l’entraîneur de Nice Christophe Galtier (300.000 euros). Mais fortement menacé depuis l’élimination du club parisien en 8e de finale de la Ligue des champions, Pochettino ne devrait plus occuper la tête de ce classement la saison prochaine.

Le Top 10 des joueurs les mieux payés

1. Neymar (PSG) 4.083.000 euros



2. Lionel Messi (PSG) 3.375.000 euros



3. Kylian Mbappé (PSG) 2.220.000 euros



4. Marquinhos (PSG) 1.200.000 euros



- Marco Verratti (PSG) 1.200.000 euros



6. Achraf Hakimi (PSG) 1.083.000 euros



7. Keylor Navas (PSG) 1.000.000 euros



8. Angel Di Maria (PSG) 950.000 euros



9. Georginio Wijnaldum (PSG) 916.000 euros



- Gianluigi Donnarumma (PSG) 916.000 euros