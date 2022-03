Vidéo : le geste technique manqué par le père de Kylian Mbappé

Pendant que Kylian Mbappé est avec l’équipe de France, pour les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, son père était à Troyes. Wilfrid Mbappé a participé, mercredi soir, à une rencontre avec le Variétés Club de France contre une équipe de légendes de Troyes. Et il n’a pas tout réussi durant la partie.

Dans l’Aube, le père de l’attaquant du PSG jouait son premier match avec le Variétés. Et il s’est essayé à quelques gestes techniques, qui n'ont pas toujours fonctionné. Comme en première période face à Benjamin Nivet. Avec le n°8 dans le dos, Wilfrid Mbappé a tenté d’effectuer un petit pont sur son adversaire. Mais sans succès. «Au départ, je veux mettre un petit pont, mais le problème c’est que la tête veut y aller, mais les jambes ne suivent plus», a-t-il lâché au micro de beIN SPORTS dans un éclat de rire.

Wilfrid Mbappé commente le geste technique tenté face à Benjamin Nivet ! pic.twitter.com/0mVfppJ8ag — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 23, 2022

Mais l’essentiel était ailleurs pour Wilfrid Mbappé, venu avant tout pour passer du bon temps et prendre du plaisir sur le terrain. Et pour le coup, il a été servi. «Je suis content d’être là, surtout pour la cause qu’on défend. Quand ils m’ont appelé, c’était avec grand plaisir. Je les remercie encore», a-t-il ajouté.

Ce match, remporté par les légendes de l’ESTAC malgré un quadruplé en seconde période de Robert Pirès pour le VCF (5-4), a en effet permis de récolter la somme de 12.000 euros au profit de l’association Solidarité Femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et preuve qu’il a passé un bon moment, Wilfrid Mbappé a déjà promis de revenir.