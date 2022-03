France-Côte d’Ivoire : Sébastien Haller, du rêve bleu aux Eléphants

Sébastien Haller, qui sera à la pointe de l’attaque de la Côte d’Ivoire ce vendredi contre la France, a connu une carrière particulière jusqu’à frapper à la porte des Bleus avant finalement de choisir les Eléphants ivoiriens.

Né à Ris Orangis en Essonne, l’actuel attaquant de l’Ajax Amsterdam a commencé à fréquenter les terrains de football à 9 ans après avoir pratiqué le judo quelques années. C’est au FC Olympique de Vigneux-sur-Seine que cet imposant buteur d’1,90m a réalisé ses premiers pas.

Doté de qualités physiques impressionnantes et d’un jeu de tête très puissant, il a ensuite pris la direction du Club sportif de Brétigny Football, meilleur club amateur et formateur d'Essonne, d'Ile-de-France et même de France à plusieurs reprises. Formation qui a notamment vu sortir Patrice Evra, Jimmy Briand ou encore Mehdi Benatia.

Sébastien Haller, dernier d'une fratrie recomposée de six enfants, a ensuite été recruté par l’AJ Auxerre à l'âge de 13 ans. Il a donc rejoint le centre de formation de l'AJA, qui a vu avant lui deux anciens joueurs d’origine ivoirienne percer : Djibril Cissé et Olivier Kapo.

En Bleus des U16 aux Espoirs

«J'ai été envoyé ‘à mon insu’ en essai à Auxerre, je ne savais pas que c'était une détection, raconte le joueur dans un documentaire diffusé sur Canal+, (Haller anglaise). Et au final on vient voir mes parents et on leur dit ‘Voilà on aimerait que votre fils intègre notre centre de préformation’, c'était un rêve.»

A la surprise générale, il est parti aux Pays-Bas et a signé en 2015 au FC Utrecht. Fort de deux saisons avec 40 buts au compteur, il a été recruté par Francfort où il s'est fait connaître en deux saisons (33 buts en 77 matchs). Il a alors été acheté par West Ham (Angleterre) avant de retourner en Hollande pour devenir l’attaquant de l’Ajax Amsterdam (22,5 millions d’euros, soit le transfert le plus onéreux de l'histoire de l'Eredivisie).

Et cette saison, il est hors normes. Avec 11 buts en sept matchs en Ligue des champions, le Franco-ivoirien est devenu le premier joueur à réussir cette performance lors de sa première participation à cette compétition. En championnat, il compte 20 buts et 7 passes décisives.

Malgré ce parcours, Sébastien Haller (27 ans), qui a porté plus de 50 fois le maillot de l'équipe de France chez les jeunes (U16 jusqu'aux Espoirs pour 27 buts au total), n’a jamais eu les honneurs de la sélection 1.

Il a donc répondu à l'appel de la fédération ivoirienne, avec une première cape le 12 novembre 2020 contre Madagascar. Il a marqué ce jour-là le premier de ses quatre buts avec les Eléphants.

«C’est son choix, il a cette liberté comme d’autres joueurs binationaux, a confié Didier Deschamps. C'est peut-être plus facile à dire aujourd’hui, car sa trajectoire n’a pas forcément été linéaire. Il fait partie des très bons attaquants au niveau international. Il a fait son choix. Il a attendu l'équipe de France peut-être, comme d’autres. Il est à l’Ajax, il est épanoui, il est performant. Peut-être que le fait d’être international ivoirien (12 capes, 4 buts) l’a libéré aussi.»

«Il n’y a plus de débat, j’ai fait mon choix», a lâché le joueur au Parisien. Vendredi soir, sur la pelouse du Vélodrome de Marseille, il sera prêt à briller face à certains de ses anciens coéquipiers.

