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Coupe du monde 2026 : voici les 16 stades de la compétition en images

Le SoFI Stadium de Los Angeles accueillera le premier match des Etats-Unis. [ REUTERS/Daniel Cole]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Coupe du monde 2026, qui va voir 48 équipes en lice du 11 juin au 19 juillet, aura un total de 16 stades répartis sur trois pays (Etats-Unis, Mexique et Canada).

Canada (2)

BC Place de Vancouver (54.500 places)

REUTERS/Jennifer Gauthier

BMO Field de Toronto (45.500 places)

Dan Hamilton-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

Etats-Unis (11)

Arrowhead Stadium de Kansas City (76.640 places)

USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

Gillette Stadium de Boston (70.000 places)

Eric Canha-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

MetLife Stadium de New York (87.157 places)

REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Lumen Field de Seattle (69.000 places)

Joe Nicholson-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

Lincoln Financial Field de Philadelphie (69.000 places)

REUTERS/Susana Vera/File Photo

Levi's Stadium de Santa Clara (70.909 places)

Matthew Emmons-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (75.000 places)

REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo

SoFi Stadium de Los Angeles (70.240 places)

Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/File Photo/REUTERS

Hard Rock Stadium de Miami (67.518 places)

Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

AT&T Stadium d’Arlington (92.967 places)

Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

NRG Stadium de Houston (72.220 places)

Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

Mexique (3)

Estadio Azteca de Mexico (87.523 places)

REUTERS/Henry Romero

Estadio Akron de Guadalajara (48.071 places)

REUTERS/Henry Romero/File Photo

Estadio BBVA de Monterrey (53.460 places)

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Coupe du monde 2026FootballStades

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