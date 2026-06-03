Coupe du monde 2026 : voici les 16 stades de la compétition en images

La Coupe du monde 2026, qui va voir 48 équipes en lice du 11 juin au 19 juillet, aura un total de 16 stades répartis sur trois pays (Etats-Unis, Mexique et Canada).
Canada (2)
BC Place de Vancouver (54.500 places)
BMO Field de Toronto (45.500 places)
Etats-Unis (11)
Arrowhead Stadium de Kansas City (76.640 places)
Gillette Stadium de Boston (70.000 places)
MetLife Stadium de New York (87.157 places)
Lumen Field de Seattle (69.000 places)
Lincoln Financial Field de Philadelphie (69.000 places)
Levi's Stadium de Santa Clara (70.909 places)
Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (75.000 places)
SoFi Stadium de Los Angeles (70.240 places)
Hard Rock Stadium de Miami (67.518 places)
AT&T Stadium d’Arlington (92.967 places)
NRG Stadium de Houston (72.220 places)
Mexique (3)
Estadio Azteca de Mexico (87.523 places)
Estadio Akron de Guadalajara (48.071 places)
Estadio BBVA de Monterrey (53.460 places)