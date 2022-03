Nigeria-Ghana : Un médecin de la CAF meurt au cours des incidents d’après match

Le barrage retour de la zone Afrique entre le Nigeria et le Ghana s’est achevé, mardi soir, dans la violence au stade d’Abuja. Et au milieu de ces incidents provoqués par les supporters, un médecin de la CAF a perdu la vie dans des circonstances qui restent encore à déterminer.

Au coup de sifflet final, les supporters nigérians ont exprimé leur mécontentement. Furieux de l’élimination de leur équipe pour la Coupe du monde 2022, après le match nul concédé contre le Ghana (1-1, 0-0 à l’aller), ils ont envahi la pelouse et détruit notamment les bancs de touche. Ces échauffourées ont contraint les forces de l’ordre à intervenir en faisant usage de gaz lacrymogène pour ramener l’ordre.

Et en marge de ces incidents, Joseph Kabungo, qui avait été missionné par la Confédération africaine (CAF) pour le contrôle antidopage de la rencontre, a trouvé la mort. Les raisons de son décès ne sont pour le moment pas connues. Selon certaines sources locales, le Dr Kabungo aurait perdu la vie lors de ces violences, alors que d’autres sources évoquent un malaise cardiaque.

Très touchée par la disparition du docteur Kabungo, la Fédération zambienne de football lui a rendu hommage. «La Fédération zambienne pleure le regretté Joseph Kabungo, de service pour la rencontre Nigeria-Ghana. Nous prenons note qu’il est trop tôt pour s’attarder sur les détails ayant causé sa mort et nous attendrons le rapport complet de la Fifa et de la CAF sur les faits. Il était un membre dévoué et apprécié de notre football, mais aussi un précieux ami et confident pour les joueurs», a-t-elle écrit sur son compte twitter.

@FAZFootball joins the rest of the football family in mourning the late Dr Joseph Kabungo. Dr Kabungo, a CAF/FIFA medical officer was on duty in Abuja for the second leg, final qualifying match between Nigeria and Ghana that ended 1-1. 1/3 pic.twitter.com/D3VmbKCT3l

— FAZ (@FAZFootball) March 30, 2022