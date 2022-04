Ligue 1 : l'OM s'impose à Saint-Etienne, Monaco vainqueur à Metz… ce qu'il faut retenir de la 30e journée

Vainqueur à Saint-Etienne (4-2), l'OM a conforté sa deuxième place lors de la 30e journée de Ligue 1 dimanche. Dans le même temps, Monaco s'est imposé à Metz (1-2). Voici ce qu'il faut retenir en attendant les deux derniers matchs (Lyon-Angers, PSG-Lorient).

Saint-Etienne-OM (2-4)

Mené après neuf minutes sur une énorme de mains de Pau Lopez, l'OM a renversé les Verts (2-4) grâce à des buts de Dimitri Payet (45e+2 sur penalty), Timothée Kolodziejczak (60e csc), Bamba Dieng (68e s.p.) et Amine Harit (73e). Lucas Gourna-Douath a réduit la marque pour Saint-Etenne (86e). Les Marseillais comptent trois points d'avance sur Rennes, troisième, et cinq sur Strasbourg et Nice qui suivent au classement. Les Stéphanois restent barragistes.

Clermont-Nantes (2-3)

Montpellier-Brest (1-2)

Metz-Monaco (1-2)

Troyes-Reims (1-0)

Strasbourg-Lens (1-0)

Nice-Rennes (1-1)

Lille-Bordeaux (0-0)

