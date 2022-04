Boxe : un arbitre tombe KO après un coup involontaire d’un combattant (vidéo)

Un arbitre de boxe a dû arrêter d’officier en plein combat après avoir reçu un coup et être tombé au sol.

C’est le KO le plus inattendu vu sur un ring de boxe. Le Mexicain Jesus Granados pensait officier tranquillement le combat entre Irving Turrubiartes et Gerardo Valenzuela. Mais alors que tout se passait le plus normalement possible dans la salle de Chihuahua, au Mexique, il a été touché accidentellement à la poitrine à dix secondes de la fin du troisième round.







A boxing referee in Mexico felt the full force of a wild punch at the weekend, eventually having to leave on a stretcher!



Mal en point, l’arbitre s’est alors retenu en attendant que la cloche sonne. Il s’est ensuite dirigé sur le côté et a eu besoin d’une assistance médicale. Les médecins ont alors décidé de l’arrêter et il a été transporté au vestiaire sur civière.

Selon la chaîne TV Azteca, le juge a ensuite pu partir par ses propres moyens du gymnase Rodrigo Quevedo.

Un autre arbitre présent est alors monté sur le ring pour poursuivre le combat, qui a vu la victoire de Turrubiartes par KO dans la 7e reprise.

