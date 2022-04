Amstel Gold Race 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La succession de Wout Van Aert est ouverte. Vainqueur l’année dernière, le coureur belge, touché par le Covid-19 et forfait la semaine dernière pour le Tour des Flandres, ne sera pas au départ, ce dimanche, de l'Amstel Gold Race, sur laquelle Mathieu Van der Poel s’élancera avec l’étiquette de favori. Voici le programme TV complet.

Les semaines vont-elles se suivre et se ressembler pour le Néerlandais ? Dimanche dernier, Mathieu Van der Poel a régné sur le Tour des Flandres, frustrant au sprint Tadej Pogacar qui a dû se contenter de la 4e place derrière Dylan Van Baarle et le Français Valentin Madouas. Et après avoir déjà triomphé en 2019, il compte bien récidiver sur ses terres.

Mais il devra dompter un parcours long d’un peu plus de 254 kilomètres entre Maastricht et Valkenburg avec pas moins de 33 côtes à grimper pour un total de 44,1 kilomètres de côtes. Van der Poel et le peloton devront notamment franchir le célèbre Cauberg à trois reprises, tout comme le Geulhemmerberg.

Mais Mathieu Van der Poel devra aussi dompter une concurrence très relevée sur cette 56e édition de la classique ardennaise, avec encore une fois Van Baarle et Madouas. Sans oublier Christophe Laporte, le Français en forme de ce début de saison, ainsi que Matej Mohoric, vainqueur de Milan-San Remo, ou encore Stefan Küng et Dylan Teuns. De quoi réserver du beau spectacle à une semaine de Paris-Roubaix.

Le programme TV

Amstel Gold Race



Dimanche 10 avril



A suivre en direct à partir de 14h15 sur Eurosport 1 et dès 15h15 sur France 3