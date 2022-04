Amstel Gold Race : Benoît Cosnefroy battu à la photo finish par Michal Kwiatkowski

Un temps déclaré vainqueur de l'Amstel Gold France, dimanche, Benoît Cosnefroy a été finalement battu à la photo finish par Michal Kwiatkowski.

Cruel. Alors qu’il pensait être le premier coureur français depuis la victoire de Bernard Hinault en 1981, vainqueur sur cette prestigieuse Classique, le cycliste d’AG2R Citroën a finalement vu le sacre lui être ravi quelques minutes plus tard.

Énorme imbroglio sur le final de l'Amstel Gold Race ! Après avoir annoncé la victoire de Benoït Cosnefroy, c'est finalement Michał Kwiatkowski qui s'impose devant le Français à la photo-finish... Immense fausse joie pour le coureur tricolore. #AGR22 pic.twitter.com/9eRDTDTjK1 — francetvsport (@francetvsport) April 10, 2022

Et comme l’an dernier (avec le Belge Wout van Aert et le Britannique Tom Pidcock), la photo-finish a donc été nécessaire pour départager. Et c’est le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos) qui s'est imposé pour la deuxième fois, six ans après son premier succès à Valkenburg, dans les collines du sud du Limbourg néerlandais.

Malgré tout, Benoît Cosnefroy, 26 ans, a signé la meilleure performance d'un coureur français depuis Hinault. Deux coureurs français seulement ont gagné la course depuis sa création en 1966, année du succès de Jean Stablinski.