Vidéo : Un jeune pilote russe effectue un salut nazi sur le podium

Son geste n’a fait rire que lui. Vainqueur d’une course de karting, ce week-end, au Portugal, Artem Severiukhin s’est distingué sur la plus haute marche du podium en effectuant un salut nazi.

Au moment de célébrer sa victoire, comptant pour le championnat d’Europe de Karting, le jeune pilote russe, seulement âgé de 15 ans, s’est dans un premier temps frappé au niveau du cœur à deux reprises pendant les hymnes. Dans la foulée, il a réalisé ce bref salut nazi avant d’éclater de rire.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.





Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP

