Monte-Carlo : Novak Djokovic éliminé dès son entrée, aucun Français au 2e tour

Coup de tonnerre sur le Rocher. Très attendu, Novak Djokovic a été éliminé, ce mardi, dès son entrée en lice au Masters 1000 de Monte-Carlo par l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en trois manches (3-6, 7-6, 1-6). Du côté des Français engagés, ils ont déjà tous été éliminés. Une première depuis 45 ans.

Le n°1 mondial est tombé de haut. Pour son deuxième tournoi de l’année, un mois et demi après celui de Dubaï où il avait été sorti en quart de finale, Novak Djokovic a vécu un après-midi très compliqué face au 46e joueur mondial. En manque de repères et de compétition, il n’a jamais vraiment réussi à entrer la partie et a affiché son véritable niveau.

Ses statistiques témoignent de ses difficultés. Le Serbe a perdu son service à huit reprises et a commis pas moins de 45 fautes directes. Beaucoup trop pour un joueur de son calibre. Et s’il a fait illusion en remportant le 2e set, il a craqué dans la manche décisive sans trouver les solutions pour prendre le dessus sur son adversaire, qui a réalisé la meilleure performance de sa carrière.

Mais voir Novak Djokovic autant à court de forme n’a rien de vraiment surprenant. Privé de l’Open d’Australie en début d’année, mais aussi des Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, il disputait sur la terre battue de Monte-Carlo seulement son 4e match de l’année. Très peu pour espérer rivaliser. Et ce manque de rythme et de compétition pose évidemment question et fait naître un doute à un mois de Roland-Garros, où il défendra son titre conquis l’année dernière.

Les Tricolores à la peine

Des doutes qui entourent également les Français. Benoit Paire, Ugo Humbert et Benjamin Bonzi étaient les derniers tricolores en lice en Principauté. Et ils ont subi, ce mardi, le même sort que Jo-Wilfried Tsonga et Arthur Rinderknech, qui avaient été battus la veille. Paire (61e mondial) s’est incliné face au jeune Italien Lorenzo Musetti (20 ans) en trois sets (6-2, 6-7, 6-2), alors que Bonzi (63e), repêché des qualifications après le forfait de Roberto Bautista-Agut, a été sèchement battu par le Britannique Daniel Evans, demi-finaliste l’année dernière, en deux manches (6-0, 7-6).

Enfin, Humbert a bataillé dur pendant 2h30 contre l’Espagnol Pedro Martinez (45e), mais il a également fini par céder (6-4, 7-6). C’est la première fois que tous les Français présents dans le tableau principal sont sortis dès le 1er tour depuis 1977. Rien de très rassurant à l'approche des Internationaux de France Porte d'Auteuil.