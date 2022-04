Vidéo : la terrible chute de Nacer Bouhanni sur le Tour de Turquie

Les images font froid dans le dos. Nacer Bouhanni a été victime d’une terrible chute, lundi, sur le Tour de Turquie. Transporté à l’hôpital, le coureur français souffre d’une fracture de la première vertèbre cervicale et va être rapatrié en France.

Le sprinteur tricolore a été impliqué dans une chute à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée. Alors que le peloton filait à vive allure entre Selçuk et Alaçati, un spectateur déambulait sur la route sans voir les cyclistes foncer sur lui. Et malgré une tentative de le ramener sur le bord de la route, la collision n’a pu être évitée. Et elle a été violente avec plusieurs coureurs qui se sont retrouvés sur le bitume.

| Bij deze bizarre valpartij loopt Bouhanni een gebroken halswervel op... Desondanks is hij redelijk oké. Absurd dat iemand zo op de weg kan lopen met een peloton op komst... #TUR2022 @RenaudB31 pic.twitter.com/a1x4tXXjcb — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 12, 2022

A commencer par Nacer Bouhanni, victime d’une fracture de la première vertèbre cervicale et qui «sera rapatrié prochainement en France pour la suite de la prise en charge médicale». Mais ce n’est pas le seul. Son coéquipier Kevin Ledanois s’est lui aussi retrouvé au sol et a été contraint à l’abandon en raison «d'un important traumatisme au genou gauche et de douleurs au rachis thoracique», a indiqué la formation Arkea-Samsic.

Sur cette étape, l’équipe bretonne n’a pas été à la fête puisque Nairo Quintana et son frère Dayer sont eux aussi tombés à moins de quatre kilomètres de l’arrivée. Les deux coureurs colombiens d'Arkéa-Samsic souffrent de dermabrasions et de lésions de la peau, mais ils devraient bien être au départ de la 3e étape entre Çeşme et Izmir.