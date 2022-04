Voile : Une jeune navigatrice tunisienne meurt à l’entraînement

La Tunisie est sous le choc. Eya Guezguez, jeune navigatrice de seulement 17 ans, est morte noyée, dimanche, au cours d’un entraînement avec l’équipe nationale.

L’adolescente avait participé l’été dernier aux JO de Tokyo avec sa sœur jumelle Sarra. Elles étaient les plus jeunes athlètes de la compétition. Quelques mois plus tard, après avoir terminé à la 21e place dans la catégorie 49er FX, elles s’entraînaient assidument notamment en vue des JO 2024 de Paris.

Et c’est durant l’un de ces entraînements que le drame est survenu. Alors que les deux sœurs étaient en pleine mer, leur bateau a chaviré en raison de vents violents. Eya a péri noyée, alors que Sarra a pu être secourue et a eu la vie sauve. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.

«Je suis choqué par l’information du décès de la navigatrice Eya Guezguez. Elle était un talent inspirant et un modèle pour sa génération. Sa participation à Tokyo 2020 au côté de sa sœur jumelle Sarra continuera de motiver les jeunes filles à travers le monde. Nos pensées sont dirigées vers sa famille, ses amis et la communauté olympique tunisienne», a réagi, dans un communiqué, le président du Comité olympique international Thomas Bach.