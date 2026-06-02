Coupe du monde 2026 : France, Ecosse, Algérie... Les surnoms des 48 équipes qualifiées

Pour cette Coupe du monde 2026 de football, 48 équipes sont attendues. L’occasion de connaître les surnoms, souvent originaux, de ces sélections.

Connaissez-vous le surnom des sélections qui vont participer à la Coupe du monde 2026 ? Alors qu’il est récurrent d’évoquer ces noms lors de la Coupe d’Afrique des nations, profitons de ce nouveau Mondial pour connaître les «petits noms» des 48 équipes présentes du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Groupe A

Mexique : El Tricolor, El Tri ou La Verde.

Afrique du Sud : Bafana Bafana (les garçons, les garçons)

Corée du Sud : Les Guerriers Taeguk

Tchéquie : Národní tým, Naši ou Reprezentace

Groupe B

Canada : The Canucks ou Les Rouge

Bosnie-et-Herzégovine : Zmajevi (Les Dragons)

Qatar : Al-Annabi

Suisse : La Nati

Groupe C

Brésil : Seleçao (La sélection, en français)

Maroc : Les Lions de l'Atlas

Écosse : Tartan Army (L'armée tartan)

Haïti : Les Grenadiers

Groupe D

États-Unis : Team USA, The Stars and Stripes (Les étoiles et les bandes), The Yanks

Paraguay : La Albirroja (la bleue et rouge)

Australie : The Soccerroos

Turquie : Ay-Yıldızlılar (Croissants étoilés)

Groupe E

Allemagne : Die Mannschaft, Nationalmannschaft (L'équipe)

Curaçao : The Blue Wave (la vague bleue)

Côte d'Ivoire : Les Éléphants

Équateur : la Tri

Groupe F

Pays-Bas : De Oranjes (Les oranges)

Japon : Les Samouraïs bleus

Suède : Blågult (Bleu et Jaune)

Tunisie : Les Aigles de Carthage

Groupe G

Belgique : Les Diables rouges

Égypte : Les Pharaons

Iran : Team melli (équipe nationale)

Nouvelle-Zélande : The All Whites (Les Blancs)

Groupe H

Espagne : La Roja (la rouge), La Seleccion (la sélection), La Furia Roja (la furie rouge), La Furia

Cap-Vert : Les Requins bleus

Arabie saoudite : Les Verts ou Les Faucons Verts

Uruguay : La Celeste (La bleu ciel)

Groupe I

France : Les Bleus ou Les Tricolores

Sénégal : Les Lions de la Teranga

Irak : Les Lions de Mésopotamie

Norvège : Røde (Rouge), Hvite (Blanc), Blå, Landslaget, Drillos

Groupe J

Argentine : L'Albiceleste (La blanche et bleu ciel)

Algérie : Les Fennecs

Autriche : Das Team (L’Equipe)

Jordanie : Al-Nashama (Les Chevaliers)

Groupe K

Portugal : A Seleção

RD Congo : Les Léopards

Ouzbékistan : Les Loups Blancs

Colombie : Los Cafeteros (Les producteurs de café)

Groupe L

Angleterre : The Three Lions (Les trois lion)

Croatie : L'équipe au damier ou Vatreni

Ghana : Black Stars (Les étoiles noires)

Panama : Los Canaleros, La Marea Roja