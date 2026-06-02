Coupe du monde 2026 : France, Ecosse, Algérie... Les surnoms des 48 équipes qualifiées

Pour cette Coupe du monde 2026 de football, 48 équipes sont attendues. L’occasion de connaître les surnoms, souvent originaux, de ces sélections.
Connaissez-vous le surnom des sélections qui vont participer à la Coupe du monde 2026 ? Alors qu’il est récurrent d’évoquer ces noms lors de la Coupe d’Afrique des nations, profitons de ce nouveau Mondial pour connaître les «petits noms» des 48 équipes présentes du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.
Groupe A
Mexique : El Tricolor, El Tri ou La Verde.
Afrique du Sud : Bafana Bafana (les garçons, les garçons)
Corée du Sud : Les Guerriers Taeguk
Tchéquie : Národní tým, Naši ou Reprezentace
Groupe B
Canada : The Canucks ou Les Rouge
Bosnie-et-Herzégovine : Zmajevi (Les Dragons)
Qatar : Al-Annabi
Suisse : La Nati
Groupe C
Brésil : Seleçao (La sélection, en français)
Maroc : Les Lions de l'Atlas
Écosse : Tartan Army (L'armée tartan)
Haïti : Les Grenadiers
Groupe D
États-Unis : Team USA, The Stars and Stripes (Les étoiles et les bandes), The Yanks
Paraguay : La Albirroja (la bleue et rouge)
Australie : The Soccerroos
Turquie : Ay-Yıldızlılar (Croissants étoilés)
Groupe E
Allemagne : Die Mannschaft, Nationalmannschaft (L'équipe)
Curaçao : The Blue Wave (la vague bleue)
Côte d'Ivoire : Les Éléphants
Équateur : la Tri
Groupe F
Pays-Bas : De Oranjes (Les oranges)
Japon : Les Samouraïs bleus
Suède : Blågult (Bleu et Jaune)
Tunisie : Les Aigles de Carthage
Groupe G
Belgique : Les Diables rouges
Égypte : Les Pharaons
Iran : Team melli (équipe nationale)
Nouvelle-Zélande : The All Whites (Les Blancs)
Groupe H
Espagne : La Roja (la rouge), La Seleccion (la sélection), La Furia Roja (la furie rouge), La Furia
Cap-Vert : Les Requins bleus
Arabie saoudite : Les Verts ou Les Faucons Verts
Uruguay : La Celeste (La bleu ciel)
Groupe I
France : Les Bleus ou Les Tricolores
Sénégal : Les Lions de la Teranga
Irak : Les Lions de Mésopotamie
Norvège : Røde (Rouge), Hvite (Blanc), Blå, Landslaget, Drillos
Groupe J
Argentine : L'Albiceleste (La blanche et bleu ciel)
Algérie : Les Fennecs
Autriche : Das Team (L’Equipe)
Jordanie : Al-Nashama (Les Chevaliers)
Groupe K
Portugal : A Seleção
RD Congo : Les Léopards
Ouzbékistan : Les Loups Blancs
Colombie : Los Cafeteros (Les producteurs de café)
Groupe L
Angleterre : The Three Lions (Les trois lion)
Croatie : L'équipe au damier ou Vatreni
Ghana : Black Stars (Les étoiles noires)
Panama : Los Canaleros, La Marea Roja