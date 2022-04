Boxe : l’incroyable somme touchée par Tyson Fury

En venant à bout de Dillian Whyte, samedi à Wembley, le boxeur britannique Tyson Fury a conservé son invincibilité, sa ceinture WBC et a reçu une très belle somme.

Devant les plus de 90.000 spectateurs de l’enceinte londonienne, le «Gypsy King» a confirmé son statut de patron des poids lourds grâce à un uppercut impressionnant qui a envoyé au tapis son compatriote, le «Body Snatcher».

Avec ce nouveau succès, Tyson Fury poursuit son invincibilité avec 32 victoires (1 nul) en 33 combats. Il conserve sa ceinture WBC et The Ring, le titre de meilleurs poids lourds.

Mais surtout, ce combat lui a permis de s’offrir un joli chèque de 33,6 millions de dollars. Une somme qui se détaille comme suit : 5,6 millions de dollars par round disputé (il y en a eu 6), 1,9 million de dollar par minute sur le ring. Il a gagné précisément 31.100 dollars par seconde.

Tyson Fury made $33.6million for his KO6 of Dillian Whyte…





$5.6million per round



$1.9million per minute



$31,100 per second



$442,100 per punch

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 24, 2022