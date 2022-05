Vidéo : le magnifique but de l'ancien marseillais Dario Benedetto

Une inspiration géniale de l’ancien joueur de l’OM. Dario Benedetto a brillé ce dimanche 1er mai avec un doublé inscrit, dont un splendide ciseau, permettant à Boca Juniors (Argentine) de battre Carracas Central (2-0) et de s'assurer la seconde place au classement.

Auteur de 2 buts en 14 matchs lors de son prêt à Elche (Espagne) fin 2021, Dario Benedetto a été transféré à Boca Juniors en janvier 2022 pour 3 millions d’euros.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’ex-buteur du club phocéen a inscrit un doublé synonyme de victoire pour Boca Juniors face à Carracas Central (2-0) et de seconde place assurée pour son équipe au classement, à une journée de la fin de la phase de poules.

Darío Benedetto got on his bike and produced something special. pic.twitter.com/zEWpAYtnsF — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) May 1, 2022

Le second but de la partie, marqué à l’heure de jeu par l’attaquant passé par le Mexique entre 2013 et 2016, a laissé le gardien adverse sans réaction. Alors qu’il semblait pris à contre-pied par le dégagement approximatif du défenseur, Dario Benedetto a fait parler son instinct en inscrivant un superbe ciseau. Au total, il a inscrit 6 buts avec Boca Juniors depuis son arrivée en Argentine fin janvier.

Transféré à l’Olympique de Marseille en août 2019 pour 15 millions d’euros, le buteur argentin a totalisé 17 buts en 71 rencontres sous le maillot de l’actuel dauphin du PSG en Ligue 1.