Martin Bakole : «Tony Yoka est grand pour Paris… pas pour moi»

Adversaire de Tony Yoka samedi, le boxeur congolais Martin Bakole se présentera avec l’envie d’infliger au Français sa première défaite.

Le Français, champion olympique 2016 des poids lourds, aura face à lui le sparring partner préféré d’Anthony Joshua. A 29 ans, Martin Bakole (17 victoires, 1 défaite) est classé 13e mondial.

Dans quel état d’esprit êtes-vous avant ce qui peut être le plus grand défi de votre carrière ?

Je me sens très bien. Je suis concentré sur le combat de samedi, je suis prêt. Ce n’est pas le plus gros mais ça fait partie des étapes de ma carrière.

C’est un combat qui aura une résonnance en Afrique. Vous êtes tous les deux originaires de la RD Congo. Qu’est-ce que cela représente ?

Ce n’est pas quelque chose qui joue dans mon esprit. Je suis là pour faire ce que je dois faire, pour honorer mon pays et les fans qui me suivent en RD Congo.

Il y a eu pas mal de rebondissements pour ce combat entre vous et Tony Yoka. Annoncé, annulé puis de nouveau annoncé…

Tony n’est pas sérieux. On a signé un contrat, nous étions d’accord tous les deux. Et Hrgovic lui a dit qu’il voulait le combattre. Et Tony a dit «oui» alors que nous avions un contrat. Il ne m’a pas appelé, ni mon équipe. Et nous étions surpris qu’il accepte la proposition de Hrgovic. On ne doit pas changer comme ça. Il doit honorer son contrat. S’il le voulait, il n’avait qu’à me contacter et me dire : «J’ai l’occasion d’avoir cette chance, laisse-moi combattre Hrgovic, etc. », que les choses soient faites dans l’ordre. J’aurai compris. Mais il ne l’a pas fait.

Le public sera contre vous à Paris. Qu’est-ce que cela vous fait ?

J’ai l’habitude. Partout où je combats, c’est comme ça. J’ai combattu en Pologne, en Angleterre… J’ai des fans partout même à Paris et je suis sûr que j’entendrai des «Martin Bakole Bomaye».

Quelles sont vos forces par rapport à Tony Yoka ?

Tout. Spirituellement, physiquement, je suis plus fort que lui.

Vous considérez vous comme favori ou outsider ?

Je ne combats pas chez moi. Ce n’est pas ma promotion mais celle de Tony. Mais je sais en quoi je crois et je le battrai. Je le respecte. Il a remporté une ceinture européenne et l’or aux JO, je respecte. Mais j’ai déjà combattu pour la ceinture IBO inter Continental (il a remporté la ceinture IBO continental), j’ai été Top 15 avant lui. Il doit me respecter. Il est grand pour Paris mais pas pour le reste du monde.

