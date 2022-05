Tennis : une joueuse australienne a tenté de se suicider en se jetant d’un pont

Destanee Aiava, joueuse de tennis australienne, a révélé avoir tenté de se suicider, le 17 avril dernier. Elle voulait se jeter du haut d’un pont de Melbourne (Australie).

Elle a été sauvée in-extremis. Le 17 avril dernier, jour de son 22e anniversaire, Destanee Aiava, classée à la 463e place au classement WTA, a voulu mettre fin à ses jours. Mais alors qu’elle s’apprêtait à se jeter d’un pont de Melbourne, sa ville natale, trois personnes l’ont secourue et l’ont empêchée de passer à l’acte.

«La nuit du dimanche de Pâques (17 avril) , j’allais sauter d’un pont sur la M1, trois personnes sont passées, m’ont tirée des balustrades et m’ont ramenée chez moi . Je ne voulais pas me rendre à mon 22e anniversaire, mais je sais que ma famille et mes amis seront heureux de savoir que je suis en vie en ce jour qui devrait être spécial», a-t-elle posté sur son compte Instagram la semaine dernière.

Durant sa carrière, Destanee Aiava a remporté trois titres ITF et surtout l’Open d’Australie junior en 2016. La jeune joueuse, qui a atteint son meilleur classement en 2017 en pointant au 147e rang, a également participé à cinq reprises au Grand Chelem dans son pays sans jamais parvenir à passer le premier tour.