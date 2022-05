Lyon-Barcelone, finale de la Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lyon affronte le FC Barcelone, tenant du titre, en finale de la Ligue des champions féminine, ce samedi, à Turin (Italie). Voici le programme TV complet.

Les Lyonnaises repartent en conquête. Eliminées la saison dernière en quarts de finale de la Ligue des champions par le PSG, qu’elles ont battu cette saison en demi-finales, les Fenottes comptent bien remettre la main sur un trophée qu’elles ont déjà remporté à sept reprises, faisant de la formation rhodienne le club le plus titré de l’histoire de la compétition.

Mais pour leur 10e finale de Coupe d’Europe, ce samedi à Turin, les filles de Sonia Bompastor n’auront pas la partie facile face aux Catalanes du FC Barcelone, tenantes du titre et emmenées par la Ballon d’or Alexia Putellas. Et les Blaugrana seront non seulement animées par l’envie de conserver leur titre, mais aussi par la volonté de prendre leur revanche sur la finale de 2019.

A Budapest (Hongrie), les Lyonnaises, qui étaient dirigées par Reynald Pedros, s’étaient largement imposées (4-1). Mais elles s'attendent à un match différent de l’autre côté des Alpes. «Ce n’est plus la même équipe. Il y a beaucoup de joueuses qui étaient présentes mais elles ont grandi, ont évolué positivement et du coup, c’est une grande équipe avec des joueuses qui savent jouer au ballon et qui ont créé une osmose», a confié Delphine Cascarino à l’AFP.

«Je pense qu’aujourd’hui, c’est l’équipe qui joue le meilleur football», a indiqué de son côté la coach lyonnaise. «Mais ce n’est pas suffisant pour gagner, a ajouté Sonia Bompastor. Nous avons aussi des qualités de notre côté pour battre cette équipe.» Et espérer ainsi remonter sur le toit de l’Europe.

Le programme TV

Lyon-Barcelone



Finale de la Ligue des champions féminine



Samedi 21 mai



A suivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur TMC, Youtube et DAZN