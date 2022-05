PSG : Neymar poussé vers la sortie ?

Déçu des performances du Brésilien depuis son arrivée en 2017, le PSG serait décidé à vendre Neymar, sous contrat jusqu’en 2025, durant le prochain mercato d’été. Mais l’affaire ne sera pas aussi simple.

Neymar et Kylian Mbappé ont débarqué ensemble au PSG à l’été 2017. Mais si l’attaquant tricolore est assuré d’être toujours au club la saison prochaine, après sa prolongation jusqu’en 2025, ce n’est pas forcément le cas pour l’international brésilien. S’il est lui aussi sous contrat jusqu’en 2025, son avenir dans la capitale est loin d’être assuré.

Le champion de France chercherait en effet à se séparer de son numéro 10. Il a beau avoir inscrit son 100e but sous le maillot parisien face à Metz (5-0), Neymar ne fait plus l’unanimité auprès de ses dirigeants. Ces derniers, qui ont décidé de faire désormais de Kylian Mbappé la pierre angulaire du projet parisien, tenteraient de lui trouver une porte de sortie, après une nouvelle saison marquée par des blessures et des performances jugées très insuffisantes.

Mais l’affaire ne sera pas forcément évidente. Tout d’abord parce que Neymar n’a pas l’intention de partir. S’il avait tenté de retourner à Barcelone, deux ans après son arrivée tonitruante pour la somme record de 222 millions d’euros, le Brésilien se sent bien à Paris et il demeure animé par l’envie de remporter la Ligue des champions avec le PSG.

Ensuite parce que très peu de clubs sont susceptibles de s’attacher ses services. Si sa valeur est moins élevée que par le passé, elle reste très importante. Ses émoluments sont également un sérieux obstacle à un départ dans l’immédiat. Pour l’heure, Neymar semble donc bien parti pour rester à Paris. Mais le mercato est long et tout peut très vite changer d’ici la fin du mois d’août.