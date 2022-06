Neymar : ce que l’on sait de l’atterrissage d’urgence de son avion au Brésil

L'avion appartenant à Neymar a été contraint d’atterrir d’urgence, mardi, au Brésil, avec le joueur du PSG, sa petite amie et sa soeur à bord en raison d'un problème d'essuie-glace.

Petite frayeur pour Neymar. Le numéro 10 du PSG, à bord de son avion en compagnie de sa petite amie Bruna Biancardi et sa soeur Rafaella, a dû atterrir d’urgence, mardi, en pleine nuit dans une ville située au nord-est du Brésil et près de la frontière vénézuélienne, après avoir diffusé un appel de détresse. L’appareil souvent utilisé par le Brésilien avait décollé un peu plus tôt de Miami en direction de Sao Paulo. Un problème d'essuie-glace sur le jet privé est à l'origine de cet atterrissage d'urgence.

«En raison d'un petit problème de l'essuie-glace de l'avion de la compagnie NR Sports, où se trouvaient Neymar Jr, sa soeur Rafaella et Bruna Biancardi, le pilote a décidé, par précaution, d'atterrir de manière anticipée dans la ville de Boa Vista, à Roaraima, jusqu'à ce que le problème du pare-brise puisse être résolu», a indiqué l’entourage du joueur dans un communiqué.

Et aucun des passagers n’a été blessé lors de cet incident. «Je remercie tout le monde pour les messages, mais tout va bien, nous rentrons à la maison, c'était juste une frayeur», a tenu à rassurer le footballeur dans une vidéo posté sur son compte Instagram. L’avion a en effet pu repartir après avoir remédier au problème.

Quelques heures aupravant, Neymar avait publié sur les réseaux sociaux des photos en compagnie de sa sœur Rafaella depuis la piste de l’aéroport de Miami, ainsi qu’au moment de décoller. Sa sœur avait également posté un cliché, où elle pose avec Neymar à proximité d’un avion. «C’est tellement agréable de partager la vie avec toi», avait-elle écrit en légende.

Neymar profite actuellement de ses vacances après les deux derniers matchs disputés en Asie avec l’équipe du Brésil. Ambassadeur de PokerStars, il avait notamment pris la direction de Las Vegas pour participer aux championnats du monde de poker (WSOP). Il a encore deux semaines devant lui avant la reprise de l’entraînement du PSG programmée le 4 juillet prochain.