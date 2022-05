«Il voulait que je reste» : Kylian Mbappé a échangé avec Emmanuel Macron avant de prolonger au PSG

Kylian Mbappé a révélé, ce lundi, avoir échangé à plusieurs reprises avec le président de la République Emmanuel Macron avant de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2025.

Kylian Mbappé et Emmanuel Macron cultivent une étroite relation. Et l’attaquant français s’est entretenu à de nombreuses reprises avec le président de la République avant de prendre sa décision sur son avenir et de prolonger son contrat avec le PSG.

«On a échangé pas mal de fois. On va dire que c’était des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations», a confié le numéro 7 parisien lors d’un entretien avec plusieurs médias dont l'AFP, en marge de sa conférence de presse au Parc des Princes de ce lundi.

«Il fait partie des différentes personnes avec qui j’ai parlé pour du foot. C’est là qu’on voit que le foot a changé et qu’il a une place importante dans la société», s’est également réjoui Kylian Mbappé, qui a finalement fait le choix de poursuivre l’aventure en France plutôt que de rejoindre l’Espagne et le Real Madrid.

«J’ai choisi de rester dans mon pays. Je suis Français»

«J’ai choisi de rester dans mon pays. Je suis Français, et en tant que Français j’ai envie de continuer un peu, mener la France vers les sommets et tirer ce championnat et ce club (le PSG, ndlr)», a également déclaré Kylian Mbappé pour justifier son choix de prolonger à Paris jusqu’en 2025.

L’été dernier, alors que le natif de Bondy avait émis le souhait de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, le chef de l’Etat serait déjà intervenu pour l’inciter à rester dans l’Hexagone. Au mois de janvier, Emmanuel Macron, pourtant supporter de l’Olympique de Marseille, avait également partagé son admiration pour Kylian Mbappé dans un lettre publiée dans l’Equipe, louant ses qualités footballistiques et humaines.

«Kylian Mbappé, une précocité extraordinaire dont témoigne une impressionnante collection de records autant en club qu’en sélection, où seul un certain Pelé fait mieux que lui. Chacun lui souhaite évidemment de concrétiser cette promesse en se constituant le plus beau palmarès du football européen et surtout de continuer à enchanter le public par ses gestes jubilatoires, ses passes lumineuses et ses buts magiques. Nous l’en savons capable», avait écrit le président de la République.

Et d’ajouter : «Si Kylian Mbappé a pris une place à part dans le cœur des Français, c’est aussi par son attitude sur le terrain et en dehors. (…) Loin des dérives qui parfois accompagnent la célébrité, il incarne le calme, l’ambition tranquille, le regard vers les étoiles mais la tête sur les épaules.»

Il avait également salué son engagement «pour la vaccination (contre le Covid-19)» et «contre la violence» et conclu sur l’avenir radieux qui attend le joueur de 23 ans. «Je suis sûr d’une chose, il continuera de nous étonner». Et ce sera donc en France sous le maillot du PSG.