«Quand on se verra, on en discutera» : Kylian Mbappé va avoir une explication avec Karim Benzema

Kylian Mbappé va avoir une discussion avec Karim Benzema au moment de se retrouver en équipe de France pour lui expliquer les raisons de sa prolongation au PSG plutôt que de s’engager avec le Real Madrid.

Les retrouvailles promettent d’être quelque peu tendues. Kylian Mbappé et Karim Benzema vont se retrouver en début de semaine prochaine pour les quatre matchs de Ligue des nations qui attendent les Bleus durant la première quinzaine du mois de juin. L’occasion pour les deux joueurs de s’expliquer sur la décision de Mbappé de prolonger à Paris, jusqu’en 2025, alors que l’ancien lyonnais avait milité pour le convaincre de signer au Real Madrid.

D’autant que quelques heures après l’annonce de la prolongation du natif de Bondy, Karim Benzema, comme d’autres madrilènes, avait posté divers messages sur les réseaux sociaux, dont une story avec un cliché de Tupac accompagné de l’acteur et ami Stephen Baldwin, qui est soupçonné d’avoir «trahi» le rappeur américain le jour de son assassinat en 1996.

«J’ai vu que tous les joueurs du Real Madrid avaient posté des messages. Il n’y a pas que lui. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ?», a lâché l'ancien monégasque. Mais il compte tout de même aborder le sujet et tirer les choses au clair avec son coéquipier chez les Bleus.

«On n’a pas échangé. Je ne voulais pas en faire trop. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. On ne parlait pas du Real Madrid, a confié Kylian Mbappé. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix.»

Reste à savoir si ce choix aura des conséquences sur leur parfaite relation sur comme en dehors du terrain depuis le retour de Karim Benzema en équipe de France il y a maintenant un an.