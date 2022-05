Football : Fin de carrière pour Zlatan Ibrahimovic, opéré du genou ?

Opéré du genou gauche, ce mercredi, à Lyon, Zlatan Ibrahimovic va être éloigné des terrains pendant au moins sept mois. Cette nouvelle intervention pourrait être synonyme de fin de carrière pour l’attaquant suédois de 40 ans.

Zlatan Ibrahimovic mettra-t-il un terme à sa carrière sur le titre de champion d’Italie décroché par l’AC Milan ? Agé de 40 ans, l’attaquant suédois avait laissé planer le doute sur son avenir, dimanche, à l’issue de la victoire sur la pelouse de Sassuolo et du sacre du club lombard. Mais il pourrait être contraint de raccrocher. Le buteur de l’AC Milan a été opéré du genou gauche, ce mercredi, à Lyon, et devrait être éloigné des terrains pendant au moins sept mois.

«L’arthroscopie était prévue depuis un certain temps pour résoudre définitivement l’instabilité de l'articulation et consistait en une reconstruction du ligament croisé antérieur avec renforcement latéral et réparation du ménisque, a indiqué le club italien dans un communiqué. L’opération a été un succès complet. Zlatan est impatient de commencer le processus de réhabilitation et de revenir sur le terrain. Le pronostic est estimé à 7-8 mois.» C’est-à-dire pas avant le début de l’année 2023.

De quoi laisser planer de sérieux doutes sur son futur. D’autant que l’ancien attaquant du PSG est en fin de contrat avec le champion d’Italie, qu’il avait retrouvé à l’hiver 2020. Et si Zlatan Ibrahimovic est un homme de défis, celui-ci pourrait s'avérer trop grand à relever. Surtout qu’il n’en est pas à sa première intervention chirurgicale ces dernières années. En 2017, il avait dû être opéré du ligament croisé du genou droit, avant de subir une opération du genou gauche en juin dernier, ce qui lui avait fait manquer l’Euro avec l'équipe de Suède.

Et s’il a renoué avec la compétition à l’automne, sa saison a été perturbée par des douleurs récurrentes au genou gauche, mais aussi au tendon d’Achille. «J’ai beaucoup souffert pour ce trophée, c’est celui qui me donne le plus de satisfaction», avait-il lâché après la conquête du scudetto. Mais ce nouveau titre pourrait avoir raison de sa riche carrière et le contraindre à dire stop.