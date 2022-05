PSG : la réponse de Neymar aux rumeurs de départ

Neymar a répondu aux rumeurs d’un possible départ du PSG cet été et réaffirmé qu’il n’avait pas l’intention de quitter le club de la capitale avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2025.

L’avenir de Neymar à Paris est incertain. Car même s’il a prolongé, l’an dernier, son contrat avec le PSG jusqu’en 2025, le Brésilien pourrait être poussé vers la sortie. Les dirigeants parisiens, déçus par ses performances et agacés par ses blessures à répétition depuis son transfert faramineux pour 222 millions d’euros à l’été 2017, ne feront en tout cas rien pour le retenir en cas d’offres intéressantes.

Mais Neymar, qui a vu son statut fortement se dégrader au fil des mois et qui est désormais dans l’ombre de Kylian Mbappé, n’a aucune intention de partir. S’il a, un temps, voulu retourner à Barcelone, il se sent désormais bien dans la capitale française et compte bien y rester. «C’est très vrai de mon côté que je veux rester au PSG. Après, personne ne m’a rien dit… Mais de mon côté, c’est clair que je veux rester», a assuré, à «Oh My Goal», l’international auriverde qui a inscrit son 100e but sous le maillot du PSG, samedi, contre Metz.

Cette volonté est un obstacle supplémentaire à un départ. Elle s’ajoute au fait que très peu de clubs ont les ressources nécessaires pour assumer le coût d’un transfert du Brésilien et ses émoluments conséquents. Et les rares clubs qui en ont les capacités financières (Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich…) ne sont pas intéressés par sa venue. Seul Newcastle, qui a désormais les reins assez solides, pourrait être tenté de s’attacher ses services. Mais Neymar n’a aucune envie de rejoindre les Magpies.

L’histoire entre Neymar et le PSG devrait donc encore se poursuivre. Mais pour combien de temps encore ? La réponse réside en grande partie sur la faculté du Brésilien à renouer avec son meilleur niveau, à éviter les blessures et à retrouver une hygiène de vie un peu plus professionnelle.