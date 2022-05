Euro féminin 2022 : La liste des Bleues sans Amandine Henry et Kheira Hamraoui

Corinne Diacre a dévoilé, ce lundi, la liste des 23 Bleues retenues pour l’Euro 2022 en Angleterre (6-31 juillet), se passant des services d’Amandine Henry et Kheira Hamraoui.

Corinne Diacre est restée fidèle à elle-même et à sa ligne de conduite. La sélectionneuse de l’équipe de France féminine n’a réservé, ce lundi, aucune surprise dans sa liste des 23 joueuses retenues pour l’Euro 2022 en Angleterre, ne retenant pas Amandine Henry et Kheira Hamraoui.

Ancienne capitaine tricolore, Henry est écartée depuis l’hiver 2020, après ses critiques publiques envers Diacre. Et si sa prestation en finale de la Ligue des champions contre Barcelone (3-1) avait relancé l’hypothèse d’une présence, la Lyonnaise a encore été boudée par la sélectionneuse. «Je fais des choix je les assume jusqu’au bout», a lâché Diacre.

La liste des joueuses retenues pour l'Euro 2022 en Angleterre ! #FiersdetreBleues pic.twitter.com/FJANl3slEU — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) May 30, 2022

L’autre absence notable est celle de Kheira Hamraoui, qui était tout aussi attendue. Si elle avait fait son retour en équipe de France en février dernier, quatre mois après sa violente agression, elle n’était pas présente lors du stage d'avril. La joueuse du PSG paye sa situation en club, où elle ne joue plus depuis un mois après une altercation à l'entraînement, et pâtit de ses relations très tendues avec ses coéquipières Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Sans Henry ni Hamraoui, c’est la jeune Ella Palis (23 ans) qui a été retenue malgré son faible vécu international (6 sélections) et un temps de jeu parfois réduit à Bordeaux.

Les Bleues lanceront leur préparation le 14 juin à Clairefontaine, après un stage de cohésion de cinq jours. Elles entameront la compétition le 10 juillet contre l’Italie avant d’affronter la Belgique (14 juillet) puis l’Islande (18 juillet). Et en Angleterre, les coéquipières de Wendie Renard, qui feront partie des favorites, tenteront de décrocher le premier titre international de l’histoire de l’équipe de France féminine. «L’objectif commun avec les joueuses est de se donner rendez-vous à Wembley le 31 juillet pour la finale», a affirmé Corinne Diacre.

La liste des 23 Bleues

Gardiennes : Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin)

Défenseures : Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham), Sakina Karchaoui (PSG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético Madrid)

Milieux : Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton), Grace Geyoro (PSG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante)

Attaquantes : Sandy Baltimore (PSG), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Melvine Malard (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC)