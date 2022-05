«Je n’ai pas aimé» : Lionel Messi revient sur les sifflets des supporters du PSG

Dans une interview à la télévision argentine, Lionel Messi est revenu sur sa première saison au PSG, et notamment sur les sifflets à son encontre après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Son arrivée au PSG avait agité toute la planète football l'été dernier. Et suscité de nombreuses attentes. Mais Lionel Messi a connu une première saison compliquée dans la capitale. Elle a notamment été marquée par les sifflets de certains supporters parisiens à son égard après l’élimination de Paris en 8e de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Tout comme Neymar, le septuple Ballon d’or avait été pris de grippe lors de la réception de Bordeaux au Parc des Princes. Le tout devant ses enfants, présents dans les tribunes. «Quand ils m’ont sifflé, je me suis dit : ‘Que vont penser mes enfants ?’ Je n’ai pas aimé que mes enfants soient présents et écoutent ça», a confié à Tyc Sports Messi, qui est actuellement avec l’équipe d’Argentine pour la «Finalissima» opposant, ce mercredi, le vainqueur de l’Euro (Italie) à celui de la Copa America (Argentine).

S’il a été marqué par ces sifflets, il veut désormais tourner la page. «C’était quelque chose de nouveau pour moi, car à Barcelone, cela ne m’était pas arrivé. C’est compréhensible que les gens soient en colère, parce qu’on a de grands joueurs et parce que ce n’était pas la première fois que quelque chose comme ça arrivait au PSG. Les plus marqués ont été Neymar et moi, mais c'est fini. Je préfère l’oublier et renverser la situation. La saison prochaine, je serai plus préparé, je connais mieux le club et mes coéquipiers», a-t-il assuré.

«Je veux continuer au psg»

Il est également revenu sur son adaption difficile à son arrivée, alors qu’il n’avait pas prévu de changer de club. «Je n’avais pas l'intention de changer quoi que ce soit l’été dernier. Après le bonheur représenté par la victoire de la Copa America, je pensais que tout serait pareil, mais cela n’a pas été le cas. Si les enfants se sont parfaitement adaptés à leur nouvelle vie, Antonella et moi avons eu plus de mal. Le premier jour des enfants à l’école, on a pleuré. On se disait : 'Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qui s’est passé ?' Ça a été un changement et une année difficile. Quand tu as été toute ta vie au même endroit, surtout à mon âge, ce n’est pas facile», a-t-il confié.

Et il n’a pas été aidé par une blessure au genou peu de temps après son arrivée et le Covid-19 contracté durant la trêve hivernale. «J’ai commencé la saison en retard, et j’ai eu un gros coup au genou. Puis les vacances de Noël sont arrivées et j’ai attrapé le Covid. J’ai passé un mauvais moment, avec beaucoup de toux, des maux de gorge et de la fièvre. Ça a laissé des séquelles dans mes poumons. J’ai à peine pu courir pendant un mois et demi et j’ai repris tôt l’entraînement. Je me suis précipité, mais je n’en pouvais plus», a-t-il révélé. Malgré tout, cela n’a pas entamé sa détermination de briller sous le maillot parisien. «Je vais continuer au PSG. Cette année, j’ai eu du mal à en profiter et je veux le faire la saison prochaine». Le rendez-vous est pris.