Roland-Garros 2022 : Tout savoir sur Holger Rune, la jeune sensation danoise de 19 ans

A peine âgé de 19 ans, Holger Rune est devenu le premier joueur danois à se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros après avoir éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas (7-5, 3-6, 6-3, 6-4). Voici tout ce qu’il faut savoir sur le jeune garçon.

Un vent de fraîcheur souffle sur ce Roland-Garros 2022. Et il se nomme Holger Rune. Alors qu’il a fêté ses 19 ans il y a tout juste un mois (29 avril), le jeune homme ne cesse de faire sensation sur les courts de la Porte d’Auteuil depuis le début de la quinzaine. Après avoir écarté notamment le Canadien Denis Shapovalov et le Français Hugo Gaston, il a frappé très fort en venant à bout de Stefanos Tsitsipas, finaliste l’année dernière et 4e joueur mondial, pour devenir le premier Danois à atteindre les quarts de finale du Grand Chelem parisien, où il sera opposé au Norvégien Casper Ruud.

S’il dispute les premiers Internationaux de France de sa carrière, il a déjà brillé sur la terre battue de Roland-Garros pour avoir remporté le titre juniors en 2019 à l’âge de 16 ans. Trois ans se sont écoulés avant qu’il ne puisse intégrer le tableau principal. Entre temps, il a décroché le Masters Junior (2016) et disputé ses premiers tournois professionnels. Et il y a un an, il était encore loin d’un quart de finale en Grand Chelem puisqu’il disputait un Challenger à Oeiras (Portugal), où il s’est incliné en finale contre le Portugais Gastao Elias.

Quelques semaines plus tard, il a remporté son premier tournoi ATP Challenger à Biella (Italie). Mais cette victoire avait été entachée par les propos homophobes tenus au cours de sa demi-finale, qui lui avaient valu une amende de 1.500 euros.

En septembre dernier, il avait participé à son premier Grand Chelem à l’US Open. S’il avait été sorti au 1er tour par Novak Djokovic, il était parvenu à prendre un set au n°1 mondial serbe, qui s’est montré élogieux à son égard. Il avait connu le même sort en janvier à l’Open d’Australie, battu par le Sud-coréen Kwon Soon-woo.

Obsédé par le tennis depuis tout petit, le Danois s’est offert son premier titre ATP fin avril à Munich (Allemagne), après avoir notamment éliminé le n°3 mondial Alexander Zverev au 2e tour. Désormais, c’est le plus grand défi de sa carrière qui attend Holger Rune face à Casper Ruud, qui l’avait sorti au 2e tour à Monte-Carlo. Et le jeune garçon, qui est accompagné de sa mère Aneke sur tous les tournois, compte bien continuer de faire trembler la terre dans la capitale, lui qui est déterminé à devenir n°1 mondial. En attendant, il va faire son entrée dans son top 30 mondial en début de semaine prochaine. Voire mieux s’il poursuit sa route.