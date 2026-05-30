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Roland-Garros 2026 : l’aventure s’arrête pour l’espoir français Moïse Kouame, éliminé au 3e tour

Moïse Kouame a été battu en quatre sets par le Chilien Alejandro Tabilo. [REUTERS/Stephane Mahe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Moïse Kouamé, la pépite du tennis français, s’est incliné ce samedi lors du 3e tour de Roland-Garros, battu par le Chilien Alejandro Tabilo après 3 h 40 de jeu.

L’aventure s’arrête là mais il a pris rendez-vous. Après deux victoires en Grand Chelem à seulement 17 ans, Moïse Kouame, qui disputait son premier Roland-Garros, a chuté avec les honneurs samedi au 3e tour face au Chilien Alejandro Tabilo (4-6, 6-3, 6-4, 7-6).

Après une bataille de près de cinq heures au tour précédent, le 318e joueur mondial est encore allé au bout de ses forces. Il a sauvé quatre balles de match dans le tie-break avant de s’incliner face au 36e joueur mondial, spécialiste de la terre battue.

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Après son élimination et celle de Quentin Halys vendredi, il n’y aura pas de Tricolore en huitièmes de finale dans le tableau masculin. Il ne reste que Diane Parry côté féminin.

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